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Запад подталкивает оппозиционные силы в Грузии к государственному перевороту, который они планируют после парламентских выборов. Об этом сообщил политолог Финансового университета при правительстве России Шота Апхаидзе в беседе с РИА Новости. Оппозиционеры, по его словам, в законной борьбе не смогут набрать больше 25% голосов.
«Деструктивная оппозиция рвется к власти, они 12 лет мечтают о реванше. Хотя прекрасно понимают, что в лучшем случае могут рассчитывать максимум на 25% голосов», — заявил политолог.Апхаидзе отметил, что Запад оправдывает и одобряет каждое решение оппозиции, тем самым толкая ее к более радикальным мерам, а НКО, связанные с ЕС и США, могут, в свою очередь, могут объявить, что правящая «Грузинская мечта» проиграла борьбу на выборах.
Однако вместе с тем политолог добавил, что действующее правительство в силах справиться с таким вызовом.
Ранее грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявлял, что президент его страны Саломе Зурабишвили — лишь «марионетка оппозиции», а при победе на выборах в парламент противников действующей власти в Грузии откроют второй фронт военного противостояния с Россией.
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