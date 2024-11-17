В Германии раскрыли, чего срочно хочет Киев от Трампа

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский хочет в кратчайшие сроки организовать встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом для его привлечения на сторону Киева. Об этом пишет немецкая газета Welt со ссылкой на украинских чиновников. Карьере Зеленского, как отмечается, придет конец, если условия Трампа окажутся хуже предложенных в Стамбуле в 2022 году.
«На Украине <...> усиленно ищут способы привлечь Трампа на сторону Киева. <...> Киев пытается добиться встречи с ним как можно скорее», — сказано в материале.В статье указывается, что украинское руководство с большим напряжением следит за деталями мирного плана Трампа, которые просачиваются в публичное пространство, переживая, что Киеву придется соглашаться со всеми требованиями 47-го президента США.
По данным газеты, Киев идет на самые отчаянные уловки, чтобы переманить Трампа на свою сторону. Например, Зеленский готов передать Штатам контроль над ресурсами Украины и предлагает разместить украинских военных вместо американских в Европе.
«Для Зеленского многое будет зависеть от успеха этой стратегии в ближайшие недели», — заключили журналисты.Читайте также:
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