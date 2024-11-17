Зеленский заявил о проведении Украиной испытаний четырёх видов собственных ракет

Фото: istockphoto/bpawesome
На Украине ведутся испытания четырёх видов ракет собственного производства. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
О том, что в стране реализуется некая ракетная программа, в рамках которой проводятся испытания, он рассказал в интервью «Украинскому радио». Он также признал, что в производстве систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Украине пока не удалось добиться высоких результатов.
Ещё в конце августа Зеленский говорил о завершении тестирования первой баллистической ракеты украинского производства. К какому классу дальности она относится, киевский лидер не уточнил. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк позднее сообщил, что дальность её полёта составит 600-700 километров.
Читайте также:
Идеи Зеленского о ядерном оружии на Украине назвали безумными
В США сообщили о наращивании производства не поддающихся РЭБ дронов для ВСУ
В Киеве признались, что создание ядерной бомбы не поможет Украине
Александр Бойцов