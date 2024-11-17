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Сейчас у граждан Украины нет возможности высказывать альтернативную точку зрения из-за страха репрессий. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в беседе с информагентством БелТА.
По словам парламентария, украинцев за слова о мире «повезут в подвал». Он пояснил, что люди не хотят участвовать в соцопросах или отвечают на вопросы так, как «будет нормально».
Невозможно иметь альтернативную точку зрения из-за «культа личности Владимира Зеленского», добавил Дмитрук. Депутат заключил, что различные планы и документы Зеленский «рисует под наркотиками», что уже осознал весь мир.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Невозможно иметь альтернативную точку зрения из-за «культа личности Владимира Зеленского», добавил Дмитрук. Депутат заключил, что различные планы и документы Зеленский «рисует под наркотиками», что уже осознал весь мир.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова