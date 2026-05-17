Стало известно, чем грозит долгосрочная блокировка Ормузского пролива

17 мая 2026, 05:12

«Известия»: блокада Ормузского пролива может продлиться до конца 2026 года

Ормузский пролив, вероятно, не будет функционировать в полном объеме на протяжении всего текущего года. Степень его блокировки составит 80–90 %, пишет газета «Известия».





Такая ситуация уже создает кризисные условия на мировом рынке нефти: ежедневные потери достигают 13 миллионов баррелей. При сохранении этих темпов глобальные резервы энергоресурсов могут быть исчерпаны уже к сентябрю‑октябрю 2026 года. В результате цена на нефть марки Brent начнет расти и к концу года закрепится на уровне 200 долларов за баррель, утверждает автор материала.



Существует также риск дополнительной эскалации. Не исключено, что йеменские прокси‑группы заблокируют еще и Баб‑эль‑Мандебский пролив. Это лишит Саудовскую Аравию возможности экспортировать энергоносители через Красное море — то есть перекроет альтернативный маршрут поставок.



«В такой ситуации дефицит станет настолько острым, что его не получится закрыть никаким разрушением спроса в развивающихся странах. При уничтожении капитальной базы Ближнего Востока котировки Brent к декабрю 2026 года уверенно закрепятся выше $250 за баррель», — говорится в публикации.