Стало известно, чем может обернуться очередной шатдаун в США

01 октября 2025, 20:17

Экономист Косарева: шатдаун в США подрывает доверие к политической системе

Фото: iStock/Borka Kiss

Шатдаун в США не опасен для экономики страны, однако подрывает доверие к политической системе. Так считает управляющий партнер аналитического агентства ВМТ Консалт Екатерина Косарева.





По её словам, шатдаун в США только выглядит драматично, но для экономики катастрофой не является.





«Американская система устроена так, что кратковременные остановки работы федеральных ведомств не обрушивают ни рынок, ни финансовую систему. Экономика в целом довольно устойчивая, бизнес и потребители живут своей жизнью, налоги продолжают поступать, частный сектор работает в прежнем ритме. То есть прямого удара по ВВП не будет, особенно если речь идет о неделе или двух», — сказала Косарева «Известиям».

«Шатдаун может затянуться. Основным камнем преткновения, как мы видим, является вопрос субсидий на медстраховки, которые были введены ещё в эпоху Барака Обамы в рамках Obamacare, но Трамп это всё сокращает под предлогом того, что немало этих самых субсидий идёт в карман нелегальным мигрантам, что, кстати говоря, правда», — пояснил Дудаков.

