Стало известно, чем может обернуться очередной шатдаун в США
Экономист Косарева: шатдаун в США подрывает доверие к политической системе
Шатдаун в США не опасен для экономики страны, однако подрывает доверие к политической системе. Так считает управляющий партнер аналитического агентства ВМТ Консалт Екатерина Косарева.
По её словам, шатдаун в США только выглядит драматично, но для экономики катастрофой не является.
«Американская система устроена так, что кратковременные остановки работы федеральных ведомств не обрушивают ни рынок, ни финансовую систему. Экономика в целом довольно устойчивая, бизнес и потребители живут своей жизнью, налоги продолжают поступать, частный сектор работает в прежнем ритме. То есть прямого удара по ВВП не будет, особенно если речь идет о неделе или двух», — сказала Косарева «Известиям».
При этом опасения вызывают политические последствия шатдауна, который указывает на раскол между конгрессом и Белым домом и неспособностью достичь соглашение по ключевым вопросам. По словам эксперта, такие ситуации на международной арене воспринимаются как «хаос в управлении» и негативно сказываются на доверии к американской политической системе в целом.
Косарева считает, что республиканцам и демократам придётся достичь соглашения и принять временную резолюции о финансировании или же согласовать бюджет с помощью уступок с обеих сторон.
В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков спрогнозировал в беседе с RT напомнил, что в США произошёл уже 21-й шатдаун, который, по разным прогнозам, может продлиться не менее двух недель.
«Шатдаун может затянуться. Основным камнем преткновения, как мы видим, является вопрос субсидий на медстраховки, которые были введены ещё в эпоху Барака Обамы в рамках Obamacare, но Трамп это всё сокращает под предлогом того, что немало этих самых субсидий идёт в карман нелегальным мигрантам, что, кстати говоря, правда», — пояснил Дудаков.Трамп же под предлогом шатдауна может начать увольнять чиновников, ликвидируя рабочие места, пока те находятся в неоплачиваемых отпусках.