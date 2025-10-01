Сенат США не принял законопроекты о продолжении финансирования, стране грозит шатдаун

01 октября 2025, 03:01

Фото: iStock/rarrarorro

В американском сенате не приняли законопроекты о продолжении финансирования правительства. США осталось всего несколько часов до шатдауна, следует из трансляции телеканала C-SPAN.





Республиканцы контролируют обе палаты конгресса страны, однако они не смогли набрать необходимые 60 голосов в сенате для продления бюджетного финансирования.



Сначала сенат отклонил законопроект демократов, который получил 47 голосов «за» при 53 «против». Затем верхняя палата также отклонила предложение республиканцев, которому не хватило всего пяти голосов.



В середине сентября президент США Дональд Трамп объяснял, что шатдаун его не удивит.





«У нас (республиканцев) 53 сенатора, а нужно 60 голосов. Это значит, что демократам в Сенате нужно проголосовать (за созданный республиканцами проект). А я не думаю, что они так проголосуют», — говорил он.