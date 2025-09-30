Трамп заявил, что шатдаун правительства США «не неизбежен, но вероятен»
Президент США Дональд Трамп заявил, что временное прекращение работы федерального правительства – шатдаун – нельзя считать неизбежным, однако такой исход событий вполне возможен. Об этом сообщает ТАСС.
Американский лидер в беседе с журналистами отметил, что ничего не является неизбежным, однако вероятность шатдауна правительства есть.
Ранее глава Белого дома допускал возможность шатдауна в случае, если республиканцы и демократы в Конгрессе не смогут к 1 октября договориться по законопроекту о продолжении финансирования федеральных ведомств.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в свою очередь заявил, что приостановка работы правительства может произойти из-за отказа демократов принять «правильное решение».
Отметим, что Сенат недавно отклонил законопроект о временном бюджете, который предусматривал финансирование ведомств до 21 ноября. Новый финансовый год в США начинается 1 октября, и отсутствие утверждённого бюджета грозит остановкой работы федеральных учреждений.
