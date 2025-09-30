Трамп заявил, что шатдаун правительства США «не неизбежен, но вероятен»

30 сентября 2025, 21:44

Президент США Дональд Трамп заявил, что временное прекращение работы федерального правительства – шатдаун – нельзя считать неизбежным, однако такой исход событий вполне возможен. Об этом сообщает ТАСС.