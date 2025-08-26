26 августа 2025, 16:59

Политолог Вакаров: конфликт Венгрии и Украины может перерасти в военный

Фото: iStock/xbrchx

Эскалация между Венгрией и Украиной будет нарастать после ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба», по которому осуществляется транспортировка российской нефти в Венгрию. Так считает член Совета Международного движения «Другая Украина» Василь Вакаров.





Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что открытые угрозы со стороны Владимира Зеленского в адрес его страны не останутся без последствий, пишут argumenti.ru.



Напомним, глава киевского режима заявил, что существование «Дружбы» зависит Венгрии.





«Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу «Дружба», потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз. Это еще раз доказывает, что венгры приняли правильное решение», — приводит издание слова Орбана.

«Европа стремится к продолжению конфликта, и любая эскалация ей выгодна. В настоящий момент, к сожалению, ситуация предельно плохая, и она может завершиться определенным военным конфликтом», — заключил собеседник издания.