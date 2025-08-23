Названа главная причина ударов Украины по нефтепроводу «Дружба»
Украина наносит удары по нефтепроводу «Дружба», так как не может справиться с ВС России на поле боя. Об этом сообщает издание UnHerd.
Киев стремится усилить свои позиции в текущих переговорах. Тем не менее, эти атаки отражают нарастающее чувство безысходности, говорится в материале.
Согласно информации источника, Украина не в силах переломить ход конфликта.
Напомним, утром 22 августа украинские дроны вновь атаковали нефтепровод «Дружба», по которому осуществляется транспортировка нефти из РФ в Словакию и Венгерию.
Ранее стало известно, что Словакия и Венгрия обратились в ЕК после атак ВСУ на нефтепровод «Дружба». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
