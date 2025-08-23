23 августа 2025, 15:18

UnHerd: Украина наносит удары по нефтепроводу Дружба из-за провалов на поле боя

Фото: iStock/e-crow

Украина наносит удары по нефтепроводу «Дружба», так как не может справиться с ВС России на поле боя. Об этом сообщает издание UnHerd.