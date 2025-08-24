Зеленский отпустил дерзкую шутку об ударах по нефтепроводу «Дружба»
Владимир Зеленский в шуточной форме прокомментировал удары по нефтепроводу «Дружба» , передают украинские СМИ.
На вопрос о том, выросли ли у Киева шансы на снятие венгерского вето на вступление в ЕС, он ответил: «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой «Дружбы» зависит от Венгрии».
В пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявили о новых ударах по трубопроводу, в результате которых Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю. По словам венгерского премьера, эти действия вызвали раздражение у президента США Дональда Трампа.
Ранее по этому трубопроводу уже фиксировались атаки: в марте украинский дрон поразил измерительную станцию, что также привело к остановке поставок нефти в Венгрию; ответственность за тот инцидент взял на себя Генштаб ВСУ.
