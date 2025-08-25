Киев рискует испортить отношения с США из-за ударов по «Дружбе»

25 августа 2025, 14:21

Экс-нардеп Олейник: Зеленский портит отношения с Трампом атаками на «Дружбу»

Фото: iStock/ValleraTo

Нанося удары по нефтепроводу «Дружба», Владимир Зеленский может «сильно испортить отношения» с США. Так считает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.





Он напомнил, что на прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан связался с президентом США Дональдом Трампом по поводу украинских ударов по нефтепроводу «Дружба». В ответ Трамп сказал, что очень зол из-за атак ВСУ на энергетические объекты и поддержал Орбана.



По мнению Олейника, американскому лидеру не нравится, что Киев совершает свои диверсии с помощью оружия, купленного у Вашингтона.





«Я думаю, что это такая накопительная история, когда Трамп в конечном итоге может просто отказаться участвовать в мирном урегулировании, как он неоднократно грозился. Учитывая весь тот бедлам, который Зеленский и его приближенные постоянно организуют, американцам гораздо проще умыть руки», — отметил Олейник в беседе с «Газетой.Ru».

«Украина начала против них "войну", выводя из строя нефтепровод "Дружба", идущий к ним из России. И это прокси-война, так как атакуется распределительная станция, находящаяся в Брянской области», — говорится в материале издания.

«Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии», — заявил Зеленский.