Киев рискует испортить отношения с США из-за ударов по «Дружбе»
Экс-нардеп Олейник: Зеленский портит отношения с Трампом атаками на «Дружбу»
Нанося удары по нефтепроводу «Дружба», Владимир Зеленский может «сильно испортить отношения» с США. Так считает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Он напомнил, что на прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан связался с президентом США Дональдом Трампом по поводу украинских ударов по нефтепроводу «Дружба». В ответ Трамп сказал, что очень зол из-за атак ВСУ на энергетические объекты и поддержал Орбана.
По мнению Олейника, американскому лидеру не нравится, что Киев совершает свои диверсии с помощью оружия, купленного у Вашингтона.
«Я думаю, что это такая накопительная история, когда Трамп в конечном итоге может просто отказаться участвовать в мирном урегулировании, как он неоднократно грозился. Учитывая весь тот бедлам, который Зеленский и его приближенные постоянно организуют, американцам гораздо проще умыть руки», — отметил Олейник в беседе с «Газетой.Ru».
Он добавил, что многим в Белом доме надоели «террористические заявления» Зеленского, угрожающие партнёрам США в Европе.
При этом argumenti.ru пишут, что Венгрия и Словакия поплатились за свою пророссийскую позицию.
«Украина начала против них "войну", выводя из строя нефтепровод "Дружба", идущий к ним из России. И это прокси-война, так как атакуется распределительная станция, находящаяся в Брянской области», — говорится в материале издания.
Автор также напомнил, что накануне глава киевского режима дал понять Венгрии и Словакии, что им стоило бы пересмотреть свою позицию относительно РФ и сменить поставщика энергоресурсов.
«Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии», — заявил Зеленский.
В ответ МИД Венгрии обвинил Киев в угрозах Будапешту и посягательстве на суверенитет страны.