Стало известно, когда состоится новый раунд переговоров РФ и Украины
Очередной раунд переговоров между Москвой и Киевом, как ожидается, состоится в Стамбуле в конце текущей недели. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
В настоящее время точные даты уточняются. Прямые переговоры России и Украины прошли два раза в текущем году: 16 мая и 2 июня.
Ранее российский лидер Владимир Путин подтвердил настрой на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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