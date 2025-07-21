Стало известно, когда состоится новый раунд переговоров РФ и Украины

21 июля 2025, 12:04

ТАСС: раунд переговоров России и Украины ожидается в Стамбуле в конце недели

Фото: iStock/FabrikaCr

Очередной раунд переговоров между Москвой и Киевом, как ожидается, состоится в Стамбуле в конце текущей недели. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.