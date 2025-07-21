«Возьми, боже, что нам негоже»: Перенджиев о передаче танков Abrams Украине

21 июля 2025, 10:29

Политолог Перенджиев: Австралия передала ВСУ только изношенные танки Abrams

Фото: IStock/Sviatlana Lazarenka

Австралия отправила Украине не всю партию списанных танков Abrams, а только те, что находились в наихудшем состоянии. Об этом заявил военный политолог Александр Перенджиев, отметив, что Запад часто использует принцип «возьми, боже, что нам негоже» при поставках вооружения ВСУ.





В беседе с NEWS.ru эксперт обратил внимание на расхождение в количестве списанных и переданных танков, усмотрев в этом подтверждение избирательного подхода Австралии к выбору техники.





«Принцип тут известен всем по русской пословице: "возьми, боже, что нам негоже". Вот такая система», — объяснил Перенджиев.