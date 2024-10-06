Стала известна личность террориста, расстрелявшего людей в Израиле

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Террористом, который расстрелял людей на вокзале в Израиле, оказался ранее судимый араб-бедуин Ахмад Саид Акаби, имеющий израильское гражданство. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что при теракте погибла 20-летняя девушка, еще 12 человек пострадали.
По данным издания, террористу 29 лет, он родом из бедуинской деревни Хура. В 2015 году его родственник убил израильского солдата — на том же самом центральном вокзале в Беэр-Шеве.
Уточняется, что второй подозреваемый уже задержан.
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