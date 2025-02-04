Стало известно, чем обернутся пошлины Трампа для Китая

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Для Канады и Мексики последствия от введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин будут катастрофическими, так как их ВВП сильно зависит от торговли с соседом. Об этом сообщает Pravda.Ru, отмечая, что Китаю та же участь не грозит, он будет торговать со Штатами через третьи страны.
«Трамп уже вводил тарифы на китайский импорт. Что сделали китайцы? Они переместили производство в страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, и товары вернулись в США как бы не китайскими и подешевевшими, так как стоимость рабочей силы в Мексике и Вьетнаме меньше, чем в Китае. В ходе этого процесса ускорилась интернационализация китайских компаний, что привело к их процветанию по всему миру», — говорится в материале.Тем временем торговой войне, развязанной Трампом, дали оценку и в России. По мнению сенатора Алексея Пушкова, решение о пошлинах для Мексики, Канады и Китая — весьма рискованное для Соединенных Штатов, сообщают argumenti.ru.
«Его решение было в штыки встречено американским экономическим и бизнес-сообществом как способное повысить стоимость продукции made in USA и разогнать инфляцию», — пояснил член Совета Федерации.Читайте также:
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