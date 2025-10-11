Стало известно, чем сейчас занимается бывший президент Сирии Башар Асад
Бывший президент Сирии Башар Асад, получивший убежище в России после отъезда из республики, вместе с семьёй обосновался в «Москва‑Сити» и много времени проводит за онлайн‑играми. Об этом сообщает немецкая газета Die Zeit со ссылкой на источник.
По словам собеседника издания, который покинул Сирию ещё в 2011 году и ныне живёт в Европе, ранее он занимал высокий военный пост и уехал из страны из‑за разногласий с Асадом.
Источник передал газете сведения о быте экс‑государственного деятеля, однако журналисты предупреждают, что в настоящий момент проверить их нельзя.
Согласно материалу, Асад живёт в трёх квартирах в элитной высотке с торговым центром внизу: сам ТЦ он иногда посещает, а остальное время проводит за компьютерными играми.
Собеседник также утверждает, что бывший президент частенько ездит в загородный дом в Московской области, где за периметром наблюдают сотрудники частной охранной компании.
Авторы статьи отмечают, что семье Асада приписывают примерно 20 квартир в «Москва‑Сити», предположительно в 76‑этажной башне «Москва».
