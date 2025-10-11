Достижения.рф

Стало известно, чем сейчас занимается бывший президент Сирии Башар Асад

Die Zeit: экс-президент Сирии Башар Асад сидит за онлайн-играми в «Москва-сити»
Башар Асад (Фото: kremlin.ru)

Бывший президент Сирии Башар Асад, получивший убежище в России после отъезда из республики, вместе с семьёй обосновался в «Москва‑Сити» и много времени проводит за онлайн‑играми. Об этом сообщает немецкая газета Die Zeit со ссылкой на источник.



По словам собеседника издания, который покинул Сирию ещё в 2011 году и ныне живёт в Европе, ранее он занимал высокий военный пост и уехал из страны из‑за разногласий с Асадом.

Источник передал газете сведения о быте экс‑государственного деятеля, однако журналисты предупреждают, что в настоящий момент проверить их нельзя.

Согласно материалу, Асад живёт в трёх квартирах в элитной высотке с торговым центром внизу: сам ТЦ он иногда посещает, а остальное время проводит за компьютерными играми.

Собеседник также утверждает, что бывший президент частенько ездит в загородный дом в Московской области, где за периметром наблюдают сотрудники частной охранной компании.

Авторы статьи отмечают, что семье Асада приписывают примерно 20 квартир в «Москва‑Сити», предположительно в 76‑этажной башне «Москва».

Никита Кротов

