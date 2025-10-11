Стало известно, чем сейчас занимается бывший президент Сирии Башар Асад

11 октября 2025, 12:52

Die Zeit: экс-президент Сирии Башар Асад сидит за онлайн-играми в «Москва-сити»

Башар Асад (Фото: kremlin.ru)

Бывший президент Сирии Башар Асад, получивший убежище в России после отъезда из республики, вместе с семьёй обосновался в «Москва‑Сити» и много времени проводит за онлайн‑играми. Об этом сообщает немецкая газета Die Zeit со ссылкой на источник.