Фото: istockphoto/Silent_GOS
Послом в Брюсселе может стать подавший в отставку глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает издание РБК-Украина, ссылаясь на источник.
«…В частности, речь может идти о назначении Кулебы в Брюссель, где, помимо представительств Украины при ЕС и НАТО, есть и посольство Украины именно в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург», — цитируют источник журналисты.До этого немецкий предприниматель Ким Дотком предрек режиму украинского политика Владимира Зеленского крах на фоне отставки Кулебы.
Экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload подчеркивал, что перед тем, как подать в отставку, Кулеба критиковал Запад за колебания.
Читайте также:
ТАСС: в нацформированиях киевского режима воюют более 300 боевиков из СНГ
«Разбросаны груды тел»: В США оценили удар ВС РФ по учебному центру ВСУ в Полтаве
Военэскперт Коротченко раскрыл реальные цели ВСУ на Кинбурнской косе
Никита Кротов