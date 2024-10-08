В Нидерландах заявили о резком сокращении суммы замороженных российских активов

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Российская Федерация обновляет свою ядерную доктрину, чтобы ее противники не питали иллюзий относительно готовности Москвы обеспечить свою безопасность всеми доступными способами. Об этом информирует РИА Новости.