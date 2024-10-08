В Нидерландах заявили о резком сокращении суммы замороженных российских активов

Фото: istockphoto/Valeriy Lushchikov
Сумма замороженных российских активов в Нидерландах составляет 97,2 миллиона евро. Такая цифра указана в докладе министра иностранных дел страны Каспара Вельдкампа.
Выдержки из доклада главы МИД Нидерландов приводит газета De Telegraaf. В публикации отмечается, что ещё в начале нынешнего года сообщалось о блокировке в стране 660-ти миллионов евро. Теперь же эта цифра не дотягивает даже до сотни миллионов. Легко подсчитать, что сумма замороженных в Нидерландах зарубежных активов Российской Федерации сократилась почти в семь раз.
В докладе Вельдкампа сообщается, что такое значительное изменение суммы заблокированных активов РФ связано с разморозкой некоторой их части, причём весьма заметной. Например, говорится о сумме в 230 миллионов евро, которые были разморожены для некой компании, чтобы она могла осуществлять международные платежи. Подчёркивается, что эта фирма сумела «формально дистанцироваться» от своего российского владельца путём построения сложной юридической и финансовой конструкции.
Читайте также:
МИД РФ пригрозил «коллективному Западу» тяжёлыми последствиями изъятия активов
В ФРГ планируют экспроприацию активов России
Reuters: США требуют от Европы гарантий долгой заморозки активов России
Александр Бойцов