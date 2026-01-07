The Times раскрыла, как США могут установить контроль над Гренландией
США теоретически могут использовать четыре разных подхода, чтобы усилить влияние и установить контроль над Гренландией. Об этом 6 января пишет британская газета The Times.
Первый сценарий — силовой. Военное вторжение и последующая оккупация острова. При этом Вашингтон, как отмечается, столкнулся бы с трудностями при удержании территории в случае массового сопротивления со стороны местных жителей.
Второй вариант — давление через сделку. Президент США Дональд Трамп мог бы попытаться выкупить Гренландию у Дании, параллельно предлагая населению острова экономические стимулы и обещания роста благосостояния.
Третий путь — оформление договора о свободной ассоциации. Такая модель предполагает, что США берут на себя вопросы обороны и безопасности, тогда как внутренняя автономия Гренландии сохраняется.
Четвертый сценарий — без формального выхода из состава Дании. Усиление американского военного присутствия на острове и появление представителей США в роли советников при местных органах управления.
Ранее в России также высказывали мнение, что в перспективе Гренландия может перейти под контроль США.
