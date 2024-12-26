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Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что долговые обязательства Украины будут возложены на США, поскольку сама Украина может прекратить свое существование. Об этом он написал в соцсети X.
Так американский разведчик ответил на вопрос журналиста Такера Карлсона, который поинтересовался у своих подписчиков, обязана ли Украина погасить все свои кредитные долги.
Согласно мнению аналитика, это станет непосредственным следствием поражения США в прокси-войне с Россией.
В середине декабря США объявили о предоставлении Киеву займа в 20 миллиардов долларов в рамках кредита G7 на 50 миллиардов долларов, с погашением за счет замороженных российских активов. После начала специальной военной операции страны ЕС и G7 заморозили активы России на сумму около 300 миллиардов евро, что Москва считает воровством. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия также может не возвращать деньги.
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«Украина не будет существовать. Этот долг ляжет на нас», — написал Риттер.
Согласно мнению аналитика, это станет непосредственным следствием поражения США в прокси-войне с Россией.
В середине декабря США объявили о предоставлении Киеву займа в 20 миллиардов долларов в рамках кредита G7 на 50 миллиардов долларов, с погашением за счет замороженных российских активов. После начала специальной военной операции страны ЕС и G7 заморозили активы России на сумму около 300 миллиардов евро, что Москва считает воровством. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия также может не возвращать деньги.
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Дарья Осипова