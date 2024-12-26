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Боевики ВСУ расстреляли в Селидово мать с ребенком

Беженка Николаенко рассказала, как ВСУ расстреляли в Селидово мать с ребенком
Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Боевики ВСУ в Селидово расстреляли мать с ребенком. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Елену Николаенко, уехавшую из города из-за боевых действий.
Николаенко рассказала, что в городе была тропинка, по которой мама с ребенком проходили постоянно, так как у них бабушка жила в своем доме неподалеку. Они шли, и в этот момент ребенок вырвался и побежал, а на другой стороне, в девятиэтажках, находились военные, которых она назвала «хохлами». По ее словам, они стреляли во всех подряд, не обращая внимания на возраст. Это касалось и детей, и пожилых людей. Елена добавила, что мать бросилась за ребенком, после чего украинские военные сначала открыли огонь перед ними.

«Она же испугалась, догнала его — и давай же его собой закрывать. Ну и они ее пристрелили, застрелили. А он же — опять бежать. Они его положили», — добавила собеседница агентства.



Женщина пояснила, что инцидент произошел в начале октября, мальчику было 12-13 лет. Она также сообщила, что на следующий день их сосед пополз к телам, но его также расстреляли украинские военные.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Марочко: ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Харьковской области и заняли Старицу
26 декабря 2024, 06:57

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российские войска прорвали оборону ВСУ в районе Старицы Харьковской области и продолжают наступление вдоль реки Северский Донец. Об успехе сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось прорвать линию обороны противника и занять населенный пункт Старица. Несмотря на то, что на отдельных участках еще идет зачистка, ВС РФ продолжили продвижение вдоль реки Северский Донец», — отметил Марочко в комментарии для ТАСС.
Эксперт подчеркнул, что прорыв обороны позволил значительно расширить зону контроля ВС РФ на этом участке фронта, а также открыл новые возможности для маневренных операций.

Ранее «Радио 1» передавало, что МЧС Казахстана опубликовало список граждан, погибших при крушении ссамолета Embraer 190 авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Помимо этого сообщалось, что ролик RT про Деда Мороза на Украине набрал более миллиона просмотров за сутки. В нем поднималась тема мобилизации в стране, а Дед Мороз противопоставляется Святому Миколаю.

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На Западе рассказали о крахе логистики ВСУ в зоне СВО
Историк Келин: переброска сил не спасет ВСУ от развала на юго-востоке Украины
26 декабря 2024, 05:41

Фото: istockphoto/Diy13

Переброска сил ВСУ в район Красноармейска (Покровска) не способна спасти украинские войска от катастрофы, заявил военный историк Фриц Келин в статье для издания Neue Zürcher Zeitung.
«Железнодорожный узел в Покровске был главным пунктом снабжения Украины в Донбассе. С тех пор как этот узел был заблокирован российским огнем, оборона украинцев на юго-восточном участке фронта рушится», — указал историк.
Келин отметил, что проблемы украинской армии связаны не только с логистическими ударами, но и с решением Киева создавать новые бригады вместо укрепления уже существующих.

При этом ранее экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может напасть на Россию, если не станет членом НАТО.

Вечером 25 декабря «Радио 1» передавало, что украинские спецслужбы завезли в Россию петарды со взрывчаткой мгновенного действия.

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Стало известно, что выборы на Украине могут разрушить страну
Экс-президент Порошенко: выборы на Украине могут разрушить государство
26 декабря 2024, 04:02

Фото: istockphoto/reflection_art

На Украине проведение президентских выборов может серьезно ослабить страну. Такое мнение выразил бывший президент страны Петр Порошенко в эфире «5 канала».
Порошенко считает, что любые призывы к голосованию в текущей ситуации представляют угрозу для государства. Агитация за выборы может быть связана с интересами России, уверен он.

«Мы можем из-за этих процессов потерять Украину», — заявил экс-президент, подчеркивая, что политическая борьба может разрушить государство изнутри.
Ранее сообщалось, что Байден приказал США продолжать наращивать поставки оружия Украине пока он у власти. Текущий президент собирается влить огромное количество ресурсов в оборону Киева, несмотря на усиливающееся противостояние этим решениям внутри США.

17 декабря Порошенко заявил о критической ситуации на фронте, утверждая, что положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) никогда не было столь тяжелым, как сейчас.

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Байден приказал США продолжать наращивать поставки оружия Украине пока он у власти
26 декабря 2024, 02:14

Джозеф Байден (Фото: kremlin.ru)

Президент США Джо Байден приказал Пентагону продолжать увеличивать поставки вооружений на Украину.
В заявлении Байдена, которое распространила пресс-служба Белого дома в среду, говорится, что за последние месяцы Вашингтон предоставил Украине сотни противоракет и тысячи артиллерийских снарядов. Помощь планируется расширить в ближайшее время.

Байден подчеркнул, что США будут работать над укреплением обороны Киева, несмотря на усиливающееся противостояние.

«Я поручил Министерству обороны США продолжить наращивать поставки вооружений Украине, и Соединенные Штаты будут и далее неустанно работать над тем, чтобы укрепить позиции Украины по мере того, как она обороняется от российских сил», — заявил президент.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что до середины января 2025 года Украина получит дополнительные поставки, включая ракеты-перехватчики. По данным Пентагона, с начала президентства Байдена Соединенные Штаты выделили военную помощь на сумму $63,5 млрд.

Известно, что 24 декабря Байден утвердил оборонный бюджет США на сумму 895 миллиардов долларов.

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#поставки
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Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, есть ущерб
Гладков: атака БПЛА ВСУ оставила несколько сел в Белгородской области без света
26 декабря 2024, 01:46

Фото: istockphoto/bbsferrari

ВСУ атаковали села Грайворонского округа Белгородской области с использованием беспилотников.
В результате сбросов взрывных устройств была повреждена линия электропередачи, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале.

Без электричества остались жители нескольких сел, включая Гору-Подол, Глотово, Козинку, Новостроевку-Первую, а также отселенные населенные пункты Безымено и Новостроевку-Вторую.

Аварийные бригады готовы приступить к восстановлению энергоснабжения, но работы начнутся только после получения согласования от Министерства обороны РФ.

Ранее «Радио 1» передавало, что стало известно о новом оружии ВСУ в зоне СВО.

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На Украине сообщили о взрывах в Павлограде на фоне воздушной тревоги

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На Украине сообщили о взрывах в Павлограде на фоне воздушной тревоги
25 декабря 2024, 23:03

Фото: istockphoto/aapsky

Взрывы на фоне сигнала воздушной тревоги звучат в украинском Павлограде под Днепропетровском, передают журналисты издания «Страна.ua». Публикация сделана в Telegram-канале.
«Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области», — гласит пост.
На 22:08 по Москве тревога была под Днепропетровском, Харьковом, Сумами и Черниговом.

С утра Минцифры Украины проинформировало о сигнале воздушной тревоги по всей республике. Сначала он прозвучал лишь в нескольких регионах.

Кроме того, тревога объявлялась в 6:43 по Москве после чего была отменена в большей части украинских субъектов.

Перед этим стало известно, чем пользуются боевики ВСУ в зоне спецоперации.

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Стало известно о новом оружии ВСУ в зоне СВО
«Известия»: боевики ВСУ пользуются в зоне СВО американскими дробовиками М26 MAAS
25 декабря 2024, 22:45

Фото: istockphoto/SolidMaks

Американские подствольные дробовики с 12-м калибром М26 MAAS используются боевиками ВСУ в зоне российской спецоперации на Украине. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на инструктора по боевой подготовке Владимира Стародуба.
«Дрон достаточно легко подбить — например, отстрелить хоть одну лопасть, и он начнет падать. Лучше, конечно, длинноствольное оружие. У нас есть прекрасные гладкоствольные ружья. Это надежное оружие. Они показали себя очень эффективными именно против FPV-дронов, их нужно закупать. Нужна, например, «Сайга», у которой много вариантов — и с длинным стволом, и с более короткими. Это десятизарядное оружие», — прокомментировал собеседник.
Известно, что указанное вооружение применялось в Ираке и Афганистане. Им взламывали двери, использовали для нелегальных боеприпасов.

Перед этим украинские мужчины-нелегалы рассказали немецкому телевидению подробности происходящего на Украине. Собеседники отказались защищать действующую власть.

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NTV: украинские мужчины считают свою страну тюрьмой и бегут из нее
25 декабря 2024, 22:25

Фото: istockphoto/Motortion

Украинцы бегут от коррумпированной киевской власти, не желая ее защищать и считая свою страну «тюрьмой». Об этом журналистам немецкого телеканала NTV рассказали мужчины-нелегалы с Украины.
«Они хватают людей и отправляют их на войну. Это рабство», — считает Сергей Жгорольский, добавляя, что не собирается вставать на защиту страны, где правят олигархи, а не народ.
Второй собеседник, Богдан Хорольский, поддерживает своего соотечественника, он считает, что защищать коррумпированную власть — бессмысленно. По его словам, украинцы опустошены, и сражаются принудительно.

«Закрытые границы превратили Украину в тюрьму для мужчин», — добавил он.

Жгорольскому 32 года, а Хорольскому — 23. Оба не собираются возвращаться на родину.

Мобилизацию на Украине объявили 24 февраля 2022 года.

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В США отреагировали на массированный ракетный удар по Украине
Келлог: США полны решимости принести мир на Украину
25 декабря 2024, 22:05

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Вашингтон готов принести мир на Украину, пишут обозреватели The Hill, ссылаясь на спецпосланника новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога. Таким образом Келлог раскритиковал российский массированный ракетный удар по республике.
«Мир внимательно следит за действиями обеих сторон. США более, чем когда-либо полны решимости принести мир в регион», — сказал он.
Перед этим сообщалось, что боевики ВСУ 55 раз за сутки атаковали Белгородскую область при помощи дронов.

Президент России Владимир Путин предлагал Киеву завершить конфликт на Украине летом 2024 года, однако там не согласились на предложенный вариант. В частности, Украина должна отказаться от членства в НАТО, вывести войска с территорий РФ, а также публично признать свой безъядерный статус.

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#украина
#сша
#война
#сво
#конфликт
#россия
#новости
#дональд трамп
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