Боевики ВСУ расстреляли в Селидово мать с ребенком

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska
Боевики ВСУ в Селидово расстреляли мать с ребенком. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Елену Николаенко, уехавшую из города из-за боевых действий.
Николаенко рассказала, что в городе была тропинка, по которой мама с ребенком проходили постоянно, так как у них бабушка жила в своем доме неподалеку. Они шли, и в этот момент ребенок вырвался и побежал, а на другой стороне, в девятиэтажках, находились военные, которых она назвала «хохлами». По ее словам, они стреляли во всех подряд, не обращая внимания на возраст. Это касалось и детей, и пожилых людей. Елена добавила, что мать бросилась за ребенком, после чего украинские военные сначала открыли огонь перед ними.
Женщина пояснила, что инцидент произошел в начале октября, мальчику было 12-13 лет. Она также сообщила, что на следующий день их сосед пополз к телам, но его также расстреляли украинские военные.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Она же испугалась, догнала его — и давай же его собой закрывать. Ну и они ее пристрелили, застрелили. А он же — опять бежать. Они его положили», — добавила собеседница агентства.
Женщина пояснила, что инцидент произошел в начале октября, мальчику было 12-13 лет. Она также сообщила, что на следующий день их сосед пополз к телам, но его также расстреляли украинские военные.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова