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Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Украину до начала конфликта предупреждали, что нельзя провоцировать Россию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, несмотря на все предостережения многих международных и отечественных экспертов, украинская власть продолжала уплотнять взаимодействие с НАТО, включая взаимные учения. Он подчеркнул, что Украина должна оставаться свободным и внеблоковым государством.
В июне президент Владимир Путин отметил, что Запад предпочитает забывать, что конфликт на Украине начался с государственного переворота, в котором Россия не была виновата.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«А все эти спикеры, умники, политиканы родную мать готовы продать…», — добавил депутат.
В июне президент Владимир Путин отметил, что Запад предпочитает забывать, что конфликт на Украине начался с государственного переворота, в котором Россия не была виновата.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова