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На Украине сделали неожиданное заявление о России

Нардеп Дмитрук: Украину предупреждали, что нельзя провоцировать Россию
Фото: istockphoto/reflection_art

Фото: istockphoto/reflection_art

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Украину до начала конфликта предупреждали, что нельзя провоцировать Россию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, несмотря на все предостережения многих международных и отечественных экспертов, украинская власть продолжала уплотнять взаимодействие с НАТО, включая взаимные учения. Он подчеркнул, что Украина должна оставаться свободным и внеблоковым государством.

«А все эти спикеры, умники, политиканы родную мать готовы продать…», — добавил депутат.



В июне президент Владимир Путин отметил, что Запад предпочитает забывать, что конфликт на Украине начался с государственного переворота, в котором Россия не была виновата.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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Байдена возмутил массированный удар ВС России по Украине 25 декабря
26 декабря 2024, 10:04

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

Президент США Джо Байден раскритиковал массированный удар ВС России по территории Украины 25 декабря, назвав его «возмутительным». Об этом сообщает The Hill.
По словам американского лидера, «целью этой возмутительной атаки было лишить украинский народ доступа к теплу и электричеству в зимний период и поставить под угрозу безопасность энергосистемы». Байден подчеркнул, что международное сообщество и США должны продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока «она не одержит победу над РФ».

За последнее время Вашингтон предоставил Киеву «сотни ракет» для систем противовоздушной обороны, и еще большее количество «уже в пути», заключил он.

Напомним, в среду, 25 декабря, ВС России нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, проинформировало Минобороны РФ.

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Украинские спецслужбы планировали убить российского военного
ФСБ: Киев хотел взорвать руководителя Минобороны РФ с помощью бомбы-пауэрбанка
26 декабря 2024, 09:53

Фото: iStock/olrat

Украинские спецслужбы хотели взорвать одного из высокопоставленных руководителей Минобороны РФ в служебном автомобиле с помощью бомбы, выглядящей как пауэрбанк.
Как сообщает ФСБ России, чтобы осуществить теракт, в ноябре 2024 года агент украинских спецслужб приехал в Москву с Украины через Молдавию и Грузию под видом депортированного лица; бомбу планировали взорвать с территории Украины, а затем отправить агента в одну из стран Евросоюза, сообщила ФСБ России.

Российским спецслужбам удалось сорвать серию готовившихся покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, являющихся участниками СВО, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок, пишет РИА Новости.

По данным ФСБ, мужчина, который должен был совершить покушение, является гражданином РФ, с 2020 года постоянно проживал на Украине.

Преступник изъял из тайника самодельное взрывное устройство, которое выглядело как пауэрбанк, и систему видеонаблюдения. Бомбу исполнитель заказа должен был заложить под служебный автомобиль одного из высокопоставленных руководителей Минобороны, водителем которого был его близкий родственник, отметили в ФСБ.

В ведомстве добавили, что координация подготовки теракта, помимо кураторов из спецслужб, осуществлялась также через завербованную жену прибывшего агента, она проживала в городе Миргороде в Полтавской области Украины.

Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что Украину до начала конфликта предупреждали, что нельзя провоцировать Россию.

По его словам, несмотря на все предостережения многих международных и отечественных экспертов, украинская власть продолжала углублять свои связи с НАТО, включая взаимные учения. Он подчеркнул, что Украина должна оставаться свободным и внеблоковым государством.

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В Великобритании ответили на вопрос о целях поддержки Украины
В парламенте Великобритании подняли вопрос о причинах поддержки Украины
26 декабря 2024, 09:26

Фото: iStock/nevenmn

Член парламента Великобритании, экс-глава ВС королевства генерал сэр Дэвид Ричардс задался вопросом, какую цель преследует Лондон, оказывая поддержку Киеву. Об этом сообщает «Лента.ру».
Он призвал правительство страны четко ответить, добивается ли оно возвращения Украине всех территорий, включая Крым. Отвечая на запрос генерала, член Палаты лордов баронесса Дженни Чапман подтвердила намерение Британии оказывать поддержку Украине столько, «сколько потребуется для ее самообороны и обеспечения справедливого и прочного мира».

Уточняется, что для Лондона выведение ВС РФ с территории Украины является «самым очевидным» путем завершения конфликта.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Наступление под Суджей, выход ВСУ из Покровска, контратаки в Курской области: последние новости СВО
26 декабря 2024, 08:40

Фото: iStock/dr_evil

На фронтах специальной военной операции продолжаются активные боевые действия, особенно в Херсонском, Запорожском и Угледарском районах, где российские войска ведут атаки на украинские позиции и сохраняют контроль над стратегически важными территориями. О последних событиях на других направлениях расскажет «Радио 1».

Курская область


За последние сутки в Курской области было уничтожено 230 бойцов ВСУ. В Суджанском районе противник продолжает оказывать сопротивление, проводя контратаки. Бойцы группировки «Север» успешно отразили семь таких атак. Отступающие бойцы позволили продвинуться российским войскам в районах Леонидова, Куриловки и Гуева.

В Курской области ВСУ отчаянно пытаются удержать захваченные позиции в Суджанском районе, бросая на убой новые и только что отмобилизованные подразделения в соответствии с требованиями Зеленского и Сырского, а также последние элитные силы, отмечает канал «Северный ветер».

Названы суточные потери ВСУ в зоне СВО
Названы суточные потери ВСУ в зоне СВО


Херсонское направление


На Херсонском направлении наблюдается нарастающая активность российских войск. Беспилотники круглосуточно выполняют боевые задачи, нанося удары по пунктам временной дислокации и технике противника. Согласно последним данным, ВСУ активно перебрасывают свои резервы в этот район, опасаясь возможного прорыва российских сил. Усиление обороны со стороны украинских войск может свидетельствовать о подготовке к крупномасштабному столкновению.

Запорожское направление


На Запорожском направлении поступают сообщения о попытках контратак со стороны ВСУ в районе Каменского. Российские войска продолжают удерживать занятые позиции, обеспечивая стабильный контроль над рубежами. В Ореховском районе идут позиционные бои, где подразделения ВС РФ добиваются тактических успехов, создавая условия для дальнейшего продвижения.

Фото: iStock/Jakub Laichter

Торецкое направление


В Торецке продолжаются интенсивные бои в городской черте. В районе шахты украинские силы предпринимают контратаки в окрестностях центрального рынка. В ходе боевых действий активно используются артиллерия, дроны и авиация, что свидетельствует о высокой напряженности на этом участке фронта.

В Северном микрорайоне Часова Яра продолжаются ожесточенные бои за завод огнеупоров. Линия фронта остается без значительных изменений, однако интенсивные городские столкновения подчеркивают важность данного объекта.


Краснолиманское направление


На Краснолиманском направлении продолжаются активные боевые действия за село Терны. По последним данным, российские силы контролируют от половины до двух третей территории населённого пункта. Наступление проходит в сложных условиях и сталкивается с серьёзным сопротивлением со стороны противника.


Купянское направление


К северу от Купянска российские войска продолжают наступление в районе посёлка Двуречная, одновременно укрепляя свои позиции на западном берегу реки Оскол. На южных рубежах идут бои в окрестностях Загрызово и Зеленого Гая, а также продолжается зачистка районов вокруг Лозовой. Российские подразделения успешно закрепляются на достигнутых рубежах.


Харьковское направление


На Харьковском фронте фиксируются позиционные бои. В районе Волчанска активно действуют диверсионно-разведывательные группы с обеих сторон. В окрестностях Липцев противник предпринял контратаку на населённый пункт Глубокое, однако она была успешно отражена. Также сообщается о боестолкновениях в направлении Дергачей.


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#курская область
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Российский военный на себе вынес с поля боя двух раненых бойцов под минометным обстрелом
МО: ефрейтор Сороковой вынес двух раненых бойцов под минометным обстрелом
26 декабря 2024, 08:37

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Ефрейтор Дмитрий Сороковой вынес с поля боя двух тяжелораненых сослуживцев, находясь под минометным огнем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации российского военного ведомства, боец ВС РФ эвакуировал тяжелораненых солдат в укрытие, где оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию. Это произошло после того, как ВСУ провели массированный обстрел и предприняли попытку прорыва обороны российской армии.

Уточняется, что ефрейтор смог спасти двух человек, несмотря на темное время суток и атаки беспилотников.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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ПВО России уничтожила 5 украинских беспилотников за ночь
26 декабря 2024, 08:11

Фото: istockphoto/bbsferrari

В течение прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Три БПЛА были сбиты над Волгоградской областью, один — над Воронежской областью, а еще один — над Белгородской областью. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Боевики ВСУ расстреляли в Селидово мать с ребенком. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Боевики ВСУ расстреляли в Селидово мать с ребенком
Беженка Николаенко рассказала, как ВСУ расстреляли в Селидово мать с ребенком
26 декабря 2024, 07:00

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Боевики ВСУ в Селидово расстреляли мать с ребенком. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Елену Николаенко, уехавшую из города из-за боевых действий.
Николаенко рассказала, что в городе была тропинка, по которой мама с ребенком проходили постоянно, так как у них бабушка жила в своем доме неподалеку. Они шли, и в этот момент ребенок вырвался и побежал, а на другой стороне, в девятиэтажках, находились военные, которых она назвала «хохлами». По ее словам, они стреляли во всех подряд, не обращая внимания на возраст. Это касалось и детей, и пожилых людей. Елена добавила, что мать бросилась за ребенком, после чего украинские военные сначала открыли огонь перед ними.

«Она же испугалась, догнала его — и давай же его собой закрывать. Ну и они ее пристрелили, застрелили. А он же — опять бежать. Они его положили», — добавила собеседница агентства.

Женщина пояснила, что инцидент произошел в начале октября, мальчику было 12-13 лет. Она также сообщила, что на следующий день их сосед пополз к телам, но его также расстреляли украинские военные.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Марочко: ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Харьковской области и заняли Старицу
26 декабря 2024, 06:57

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российские войска прорвали оборону ВСУ в районе Старицы Харьковской области и продолжают наступление вдоль реки Северский Донец. Об успехе сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось прорвать линию обороны противника и занять населенный пункт Старица. Несмотря на то, что на отдельных участках еще идет зачистка, ВС РФ продолжили продвижение вдоль реки Северский Донец», — отметил Марочко в комментарии для ТАСС.
Эксперт подчеркнул, что прорыв обороны позволил значительно расширить зону контроля ВС РФ на этом участке фронта, а также открыл новые возможности для маневренных операций.

Ранее «Радио 1» передавало, что МЧС Казахстана опубликовало список граждан, погибших при крушении ссамолета Embraer 190 авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Помимо этого сообщалось, что ролик RT про Деда Мороза на Украине набрал более миллиона просмотров за сутки. В нем поднималась тема мобилизации в стране, а Дед Мороз противопоставляется Святому Миколаю.

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На Западе рассказали о крахе логистики ВСУ в зоне СВО
Историк Келин: переброска сил не спасет ВСУ от развала на юго-востоке Украины
26 декабря 2024, 05:41

Фото: istockphoto/Diy13

Переброска сил ВСУ в район Красноармейска (Покровска) не способна спасти украинские войска от катастрофы, заявил военный историк Фриц Келин в статье для издания Neue Zürcher Zeitung.
«Железнодорожный узел в Покровске был главным пунктом снабжения Украины в Донбассе. С тех пор как этот узел был заблокирован российским огнем, оборона украинцев на юго-восточном участке фронта рушится», — указал историк.
Келин отметил, что проблемы украинской армии связаны не только с логистическими ударами, но и с решением Киева создавать новые бригады вместо укрепления уже существующих.

При этом ранее экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может напасть на Россию, если не станет членом НАТО.

Вечером 25 декабря «Радио 1» передавало, что украинские спецслужбы завезли в Россию петарды со взрывчаткой мгновенного действия.

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