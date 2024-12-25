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Военный корреспондент Андрей Коц сообщил о значительных успехах Вооруженных сил Российской Федерации на фронте. По его словам, российские войска владеют инициативой и активно обращают силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в бегство на нескольких направлениях. Об этом пишет РИА Новости.
Наибольшее продвижение наблюдается в Донецкой Народной Республике, где за последнюю неделю российская армия освободила тринадцать поселений и приблизилась к административным границам республики. В настоящее время самые ожесточенные бои идут в районе Курахово, где российские войска успешно разгромили позиции ВСУ.
Коц отметил, что в последние недели российским военным удалось ликвидировать котел, в который попали украинские отряды в окрестностях сел Елизаветовка, Анновка, Веселый Гай, Трудовое и Константинопольское. Основная часть сил противника в этом районе уже уничтожена. Продвижение российских войск также фиксируется в самом Курахово, где украинские военные были вытеснены из восточной и центральной частей города и отступили в промышленную зону.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Коц отметил, что в последние недели российским военным удалось ликвидировать котел, в который попали украинские отряды в окрестностях сел Елизаветовка, Анновка, Веселый Гай, Трудовое и Константинопольское. Основная часть сил противника в этом районе уже уничтожена. Продвижение российских войск также фиксируется в самом Курахово, где украинские военные были вытеснены из восточной и центральной частей города и отступили в промышленную зону.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова