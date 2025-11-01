Раскрыт план Трамп по созданию рычага давления на Россию

01 ноября 2025, 08:38

FT: слова Трампа о ядерных испытаниях могут быть попыткой надавить на РФ и КНР

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Заявление президента США Дональда Трампа о «немедленном» начале ядерных испытаний может быть попыткой создать рычаг давления на Россию и Китай. Об этом пишет британская газета Financial Times.





По мнению авторов статьи, глава Белого дома «мало что сделал», чтобы объяснить свои намерения и обосновать этот шаг.

«Комментарии Трампа могут быть скорее поиском рычага влияния в переговорах с Китаем, Россией и другими мировыми державами, чем жестким сдвигом в политике», — говорится в материале.