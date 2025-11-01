Раскрыт план Трамп по созданию рычага давления на Россию
FT: слова Трампа о ядерных испытаниях могут быть попыткой надавить на РФ и КНР
Заявление президента США Дональда Трампа о «немедленном» начале ядерных испытаний может быть попыткой создать рычаг давления на Россию и Китай. Об этом пишет британская газета Financial Times.
По мнению авторов статьи, глава Белого дома «мало что сделал», чтобы объяснить свои намерения и обосновать этот шаг.
«Комментарии Трампа могут быть скорее поиском рычага влияния в переговорах с Китаем, Россией и другими мировыми державами, чем жестким сдвигом в политике», — говорится в материале.Финская газета, в свою очередь, назвала это заявление попыткой привлечь внимание президента РФ Владимира Путина. Аналитики напомнили, что американский лидер отдал такой приказ после того, как его российский коллега объявил об успешных испытаниях подводной торпеды «Посейдон» с ядерным двигателем, «которой никто не сможет противостоять».