Стало известно, что лежит в холодильнике Путина

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин показал журналистам содержимое своего холодильника в кремлевской квартире. Дома у главы государства побывал Павел Зарубин.
«Чем вас порадовать, чем угостить?» — спросил президент, доставая кефир с двумя белыми чашками.На столе верховного главнокомандующего, помимо папок с документами, есть фрукты, мед, кефир, соевый соус, соль и перец. Кроме того, на полке около зеркала можно увидеть икону Спаса Нерукотворного.
В воскресенье, 4 мая, на канале «Россия 1» выйдет документальный фильм о российском лидере «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Впервые Путина избрали 26 марта 2000 года. Инаугурация состоялась 7 мая.
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Никита Кротов