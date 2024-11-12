Стало известно, чем сейчас занят Илон Маск

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Американский миллиардер Илон Маск помогает новоизбранному президенту США Дональду Трампу в формировании будущей администрации республиканца, пишет Axios, ссылаясь на информаторов.
По данным журналистов, предприниматель помогает выбирать будущих претендентов на должности. По словам советников Трампа, некоторые идеи бизнесмена в вопросе формирования кабмина непрактичны, но другие «обязательно» опробуют. Маск является активным союзником Трампа с июля этого года.
Недавно создатель соцсети X участвовал в телефонном разговоре Трампа с Владимиром Зеленским. Подробности беседы не разглашаются, но Маск обещал предоставлять ВСУ Starlink и дальше.
При этом он также выступал против продолжения конфликта Украиной.
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Недавно создатель соцсети X участвовал в телефонном разговоре Трампа с Владимиром Зеленским. Подробности беседы не разглашаются, но Маск обещал предоставлять ВСУ Starlink и дальше.
При этом он также выступал против продолжения конфликта Украиной.
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Никита Кротов