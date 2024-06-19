В Пхеньяне Путин и Ким Чен Ын начали переговоры в составе своих делегаций

Фото: сайт Кремля
В Пхеньяне начались переговоры в составе делегаций президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына. Встреча проходит в резиденции «Кымсусан».
С российской стороны в переговорах также участвуют глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чрезвычайный полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора, главы нескольких министерств и госкорпораций.
Корейскую сторону на встрече, помимо председателя КНДР, представляют глава внешнеполитического ведомства Ким Док Хун, заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон, ещё несколько партийных и государственных деятелей.
На переговорах будут обсуждаться вопросы международной повестки. Главы государств наметят пути восстановления гуманитарных связей между странами, которые были прерваны в связи с пандемией. Также политики коснутся вопросов безопасности и сотрудничества в разных областях.
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Корейскую сторону на встрече, помимо председателя КНДР, представляют глава внешнеполитического ведомства Ким Док Хун, заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон, ещё несколько партийных и государственных деятелей.
На переговорах будут обсуждаться вопросы международной повестки. Главы государств наметят пути восстановления гуманитарных связей между странами, которые были прерваны в связи с пандемией. Также политики коснутся вопросов безопасности и сотрудничества в разных областях.
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Александр Бойцов