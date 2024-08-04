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В МИД России заявили, что РФ и США избежали эскалационного витка

Рябков заявил, что РФ и США избежали эскалации после сигнала Белоусова Пентагону
04 августа 2024, 13:44
Фото: iStock/iDymax

Фото: iStock/iDymax

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил в эфире телеканала «Россия 1», что сигнал министра обороны РФ Андрея Белоусова главе Пентагона Ллойду Остину позволил Москве и Вашингтону избежать эскалационного витка.


Рябков отметил, что сигнал, поданный Белоусовым дошел не только до Соединенных Штатов, но и подконтрольных им стран. По словам дипломата, что РФ должна избегать эскалации любых конфликтов, при этом подобные сценарии рассматриваются и учитываются.

Ранее российский министр обороны Андрей Белоусов позвонил шефу Пентагона Ллойду Остину из-за полученных Москвой данных о готовящейся украинской тайной операции против России, которая, по мнению Москвы, была одобрена США. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Медведев назвал выданных за границу россиян предателями
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#россия
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Медведев назвал выданных за границу россиян предателями
Медведев назвал выданных за границу в результате обмена россиян предателями
04 августа 2024, 13:22

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал предателями тех россиян, которые уехали за границу в рамках обмена заключенными между РФ и странами Запада.
По словам политика, Москва отдала Западу людей, которые совершили уголовные преступления, «некоторые из них были осуждены за шпионаж». Медведев предупредил, что «этим предателям лучше оглядываться по сторонам».

Он подчеркнул, это была крайне трудная шахматная партия, которая проводилась по лучшим учебникам и длилась утомительно долго. «Западные друзья» проявили прагматизм и склонность к разумным компромиссам, заключил Медведев.

Напомним, 1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек. Они находились в тюрьмах различных государств.

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Захарова высказалась о приостановке транзита российской нефти
Захарова: США нужна зависимость Евросоюза от своих энергоресурсов
04 августа 2024, 12:41

Фото: сайт МИД РФ

США нужна зависимость Евросоюза от своих энергоресурсов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что приостановка Украиной транзита нефти из России в Венгрию и Словакию координировалась из Брюсселя.

Захарова утверждает, что за Брюсселем стоит Вашингтон, которому выгодна полная зависимость Евросоюза от энергоресурсов из США.

Представитель ведомства подчеркнула, что такая зависимость гарантирует Соединённым Штатам экономические бонусы и политическую управляемость ЕС.

Ранее сообщалось, что приостановлен транзит российской нефти через территорию Украины в Венгрию и Словакию.

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#сша
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Бербок объяснила необходимость наличия американских ракет в ФРГ угрозой от России
Бербок назвала размещение ракет США в ФРГ сдерживающим фактором против России
04 августа 2024, 12:14

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок объяснила необходимость размещения американских ракет большой дальности на территории страны якобы угрозой со стороны России для Берлина и Европы в целом. Об этом информирует Bild.
По словам Бербок, принцип надежды не защитит Европу от РФ и Путина. Она добавила, что таким способом ФРГ вкладывает инвестиции в свою силу и безопасность.

Бербок заключила, что Германии необходим «надежный сдерживающий фактор», который сможет также защитить все европейские народы.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что решение США разместить дальнобойные ракеты в Германии нацелено на запугивание и нанесение ущерба безопасности России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#лавров
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Суд в Вашингтоне возобновил рассмотрение уголовного дела против Трампа
В Вашингтоне суд возобновил рассмотрение дела Трампа о вмешательстве в выборы
04 августа 2024, 11:06

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Федеральный окружной суд Вашингтона вернулся к рассмотрению дела против экс-президента США Дональда Трампа о вмешательстве в выборы и назначил следующие слушания на 16 августа. Об этом сообщается в постановлении федерального судьи Тани Чаткен.
Отмечается, что решение о возобновлении рассмотрения дела принято после вердикта Верховного суда, который в июле отказался признать за политиком абсолютный иммунитет от юридического преследования за действия, которые он совершал в период пребывания у власти.

Трамп неподсуден только за те поступки, которые были совершены им в официальном качестве. Однако имеется и часть тех, которые могут не попасть под данное определение. Окончательное решение о том, какие действия попадут под иммунитет, примет судья Чаткен.

Ранее кандидат в президенты США попросил все суды отменить рассмотрение дел против него. По словам Чаткен, Трамп сможет полностью обжаловать решения только после определения суда о том, какие из его действий попадут под иммунитет.

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#сша
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#уголовное дело
#суд
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Байден попросил Нетаньяху «прекратить нести чушь»
Байден попросил Нетаньяху прекратить врать ему по переговорам с ХАМАС
04 августа 2024, 10:30

Фото: сайт Кремля

Американский президент Джо Байден провел телефонные переговоры с с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает Channel 12.
В ходе разговора президент США потребовал от политика прекратить врать по переговорам о заложниках.

Байден в грубой форме заявил о необходимости прекратить огонь в регионе и призвал Израиль заключить соглашение с ХАМАС.

Нетаньяху поспешил заверить американского президента в том, что настойчиво добивается прогресса в переговорах с палестинским движением. Байден оборвал собеседника фразой: «Прекратите нести чушь».

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#сша
#израиль
#соглашение
#политика
#президент
#байден
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«Фантастическая ночь»: эскортник из Африки рассказал о сексе с главой МИД ФРГ
Daily Post: африканский жиголо рассказал, как оказывал интимные услуги Бербок
04 августа 2024, 09:32

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Африканский работник интим-сферы рассказал, что глава МИД Германии Анналена Бербок пользовалась его услугами. Об этом сообщает Daily Post.
По информации издания, работник секс-индустрии Кингсли сообщил, что оказывает интимные услуги влиятельным женщинам уже около пяти лет. Одной из его клиенток была глава МИД Германии Анналена Бербок. Он познакомился с ней в конце 2022 года, когда она приезжала в столицу Нигерии.

По словам африканца, министр обращалась к нему неоднократно. Встречу с Бербок Кингсли назвал фантастической и заявил, что последний раз виделся с ней около недели назад.

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#секс
#мид
#услуги
#министр
#фрг
#рф
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В Мьянме попросили Россию присоединиться к борьбе с терроризмом в стране
Глава крупнейшей партии Мьянмы Йи попросил РФ о поддержке в борьбе с терроризмом
04 августа 2024, 09:28

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Председатель крупнейшей партии Мьянмы USDP (Союзная партия солидарности и развития) Кхин Йи обратился к РФ с просьбой признать вооруженный конфликт в стране проявлением терроризма и присоединиться к борьбе с ним, передает РИА Новости.
По словам председателя партии, власти Мьянмы ставят основной целью обеспечение всех возможных мер безопасности на национальном уровне. Кхин Йи отметил, что за последнее время национальные вопросы безопасности по всему миру «плавно переходят в региональные, а иногда даже в глобальные».

Политик заключил, что происходящее в стране является настоящим терроризмом.

Напомним, в 2021 году возобновился вооруженный конфликт между центральным правительством Мьянмы и рядом вооруженных формирований национальных меньшинств. В прошлом году 29 человек погибли, 56 человек пострадали из-за военного удара по лагерю для перемещённых лиц на границе Мьянмы с КНР.

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#рф
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В Германии призвали создать оборонительный союз Европы и России
Премьер Тюрингии Бодо Рамелов призвал создать оборонительный союз с Россией
04 августа 2024, 08:49

Фото: istockphoto/bluejayphoto

Премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов выступил с призывом создать европейский оборонительный союз с Россией. Об этом сообщает Funke.
Он выразил убеждение в том, что необходимо заключить соглашение, в котором будут закреплены положения о ненападении стран-участниц такого договора.

Премьер-министр уточнил, что оборонительный союз, куда должна входить Россия, будет призван разрешать конфликты на европейском континенте.

Ранее сообщалось, что в Германии приняли к сведению слова президента России Владимира Путина о недопустимости размещения дальнобойных американских ракет на территории страны. Однако Бундестаг продолжает настаивать на установлении такого вида вооружения, объясняя это якобы нарастающими угрозами со стороны РФ. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#министр
#фрг
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МИД КНР анонсировал укрепление связей с ЮАР для разрешения конфликта на Украине
МИД Китая: ЮАР поддержала консенсус КНР и Бразилии по украинскому кризису
04 августа 2024, 08:28

Фото: iStock/Fotonen

В МИД Китая сообщили о намерении усилить связи с Южно-Африканской Республикой в области урегулирования украинского конфликта, пишет ТАСС.
Накануне спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй совершил визит в ЮАР, где озвучил властям предложение об объединении усилий для решения украинского конфликта.

ЮАР инициативу Китая поддержала и отметила острую необходимость установления мира.

По словам китайского дипломата, сообщество готово содействовать завершению конфликта на Украине.

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