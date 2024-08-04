В МИД России заявили, что РФ и США избежали эскалационного витка

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил в эфире телеканала «Россия 1», что сигнал министра обороны РФ Андрея Белоусова главе Пентагона Ллойду Остину позволил Москве и Вашингтону избежать эскалационного витка.
Рябков отметил, что сигнал, поданный Белоусовым дошел не только до Соединенных Штатов, но и подконтрольных им стран. По словам дипломата, что РФ должна избегать эскалации любых конфликтов, при этом подобные сценарии рассматриваются и учитываются.
Ранее российский министр обороны Андрей Белоусов позвонил шефу Пентагона Ллойду Остину из-за полученных Москвой данных о готовящейся украинской тайной операции против России, которая, по мнению Москвы, была одобрена США. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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