Стало известно, что США три года подряд запрещают делать РФ

Фото: iStock/rarrarorro
РФ надеется на то, что США осознают важность сбережения духа Эльбы как основы для налаживания равноправных и взаимовыгодных отношений. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
25 апреля отмечается одна из важных дат в истории Второй мировой войны. Посол отметил, что 79 лет назад советские и американские войска ударом с востока и запада рассекли немецкий фронт. В Москве и Нью-Йорке проходили торжества по этому поводу. По словам Антонова, фотографии, которые до нас дошли, носят атмосферу безудержной радости. Он добавил, что у СССР и США тогда были совершенно разные представления об устройстве жизни, однако они смогли перешагнуть через обиды, когда появилась угроза коричневой чумы.
«В нашей стране чтят вклад союзников по антигитлеровской коалиции в победу над нацизмом. Мы всегда будем отдавать дань уважения мужеству и доблести товарищей по оружию», — подчеркнул посол.
Он указал, что, чем дальше отодвигается в прошлое тяжелейшая трагедия тех лет, тем западные политики все больше хотят навязать новую трактовку истории. Антонов отметил, что мы не должны допустить повторения прежних ошибок. Нужно бороться против любых попыток оправдать нацистских преступников, а правду о войне передать детям и правнукам о героях, которые подарили нам возможность жить. Работа такая проводится, но американские власти поддержки не оказывают. Вот уже третий год посольству запрещают провести церемонию возложения венков к памятной табличке «Дух Эльбы» на Арлингтонском национальном кладбище.
«Считаем такое поведение оскорбительным для всех, кто чтит самоотверженный подвиг воинов-победителей», — подытожил он.
Читайте также:
Америка спонсирует подрыв Крымского моста
Риттер заявил, что за терактами в России «стопроцентно стоит Америка»
«Вряд ли Америка может этим гордиться»: Кремль ответил Байдену на его оскорбление Путина
Дарья Осипова