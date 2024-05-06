Стало известно, что трибунал над политическим руководством Украины приближается

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Трибунал над украинскими властями приближается. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
По его словам, Россия планомерно и целенаправленно движется к проведению трибунала над политическим руководством Украины. Он выразил уверенность в виновности деятелей, которые были объявлены в розыск. Мирошник считает, что они виновны в большом перечне преступлений и должны понести наказание. Однако он пояснил, что перечисленных деятелей можно назвать преступниками только после решения суда.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что страна находится перед новым этапом конфликта с Россией, так как ВС РФ планируют расширить наступательные действия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова