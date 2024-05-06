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Стало известно, что трибунал над политическим руководством Украины приближается

Посол Мирошник: трибунал над политическим руководством Украины приближается
06 мая 2024, 12:00
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Трибунал над украинскими властями приближается. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, Россия планомерно и целенаправленно движется к проведению трибунала над политическим руководством Украины. Он выразил уверенность в виновности деятелей, которые были объявлены в розыск. Мирошник считает, что они виновны в большом перечне преступлений и должны понести наказание. Однако он пояснил, что перечисленных деятелей можно назвать преступниками только после решения суда.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.



Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что страна находится перед новым этапом конфликта с Россией, так как ВС РФ планируют расширить наступательные действия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#украина
#наказание
#сво
#вс рф
Медведев сообщил, что отправка Западом войск на Украину приведет к катастрофе
06 мая 2024, 11:59

Фото: сайт Кремля

Отправка войск западными странами на Украину станет их прямым вступлением в войну против России, пишет ТАСС.
Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, добавив, что это повлечет за собой мировую катастрофу.

По словам Медведева, в таком случае западным странам не удастся укрыться ни на Капитолийском холме (в резиденции Конгресса Штатов), ни в Елисейском дворце (резиденции Макрона), ни на Даунинг стрит (резиденции британского премьера).

Ранее Медведев заявил, что конференция по Украине в Швейцарии станет «доказательством полнейшей импотенции нынешних западных элит». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#дмитрий медведев
#сша
#европа
#россия
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Польский судья Шмидт покинул свой пост и попросил убежища в Белоруссии
06 мая 2024, 11:47

Фото: iStock/Zolnierek

Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт в ходе пресс-конференции в Минске объявил об отставке и попросил политического убежища в Белоруссии.
Он подчеркнул, что принял решение об отставке из-за несогласия с польскими властями по вопросу сотрудничества с Россией и Белоруссией.

Также Шмидт подчеркнул, что его визит в Минск связан с тем, что только здесь от может безопасно и свободно высказать своё мнение. В ходе пресс-конференции он подписал заявление об отказе от должности.

Также он попросил власти страны предоставить ему политическое убежище, но подчеркнул, что данная просьба пока официально не оформлена.

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#судья
#польша
#белоруссия
#политика
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Америка активизировала усилия по поиску альтернативы Зеленскому
06 мая 2024, 11:30

Штаты активизировали усилия по поиску альтернативы президента Украины.
Об этом сообщила Служба внешней разведки РФ. Там ищут замену Владимиру Зеленскому. По их мнению,
президент Незалежной начинает проигрывать борьбу за «умы и сердца» украинцев.

Также там считают, что легитимность Зеленского полностью утрачивается. По этой причине Вашингтон уже ведет контакты с Петром Порошенко, Виталием Кличко, Андреем Ермаком и Валерием Залужным на предмет смены украинского президента.

Ранее Зеленский заявил, что страна находится перед новым этапом конфликта с Россией, так как российская армия планирует расширить наступательные действия. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#владимир зеленский
#украина
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Путин поручил провести учения с ядерным оружием в ответ на угрозы Запада
06 мая 2024, 10:27

Фото: iStock/Anna_Anikina

Генштаб по поручению верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации начал подготовку к проведению военных учений с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что в ходе учений будут проведены мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Тренировки проводятся в качестве ответа на «провокационные заявления и угрозы западных официальных лиц».

Прежде военные учения начались в Финляндии. В мероприятии задействованы силы НАТО. Отмечается, что часть тренировочных маневров проводилась вблизи российской границы. За таким боевым слаживанием, в котором задействованы военные ряда стран, призвал наблюдать военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. Подробности об этом читайте в материале «Радио 1».

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#эксперт
#военные
#учения
#мероприятия
#политолог
#нато
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В Белом доме осудили Трампа за сравнение администрации Байдена с нацистами
06 мая 2024, 10:16

Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс

Белый дом осудил экс-президента США Дональда Трампа за сравнение администрации Джо Байдена с нацистской тайной полицией гестапо.
Об этом пишет Axios. Как заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс, вместо того, чтобы повторять ужасающую риторику фашистов и обедать с неонацистами, президент Байден объединяет американский народ. По его словам, в США ценности строятся вокруг демократических ценностей и верховенства закона, и это привело к самому большому сокращению преступности за 50 лет.

Также Трампа раскритиковал генеральный директор Еврейского совета по связям с общественностью Эми Спиталник. По его мнению, неправильно, оскорбительно и презренно проводить сравнения, как Трамп, особенно, учитывая «долгую историю» экс-президента по нормализации антисемитизма.

По словам же одного из потенциальных кандидатов в вице-президенты Трампа, губернатора Северной Дакоты Дуга Бургам, высказывания Трампа о гестапо не были «центральными в том, о чем он говорил».

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#дональд трамп
#сша
#белый дом
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Генерал Хейсканен: Финляндии нужно быть готовой к долгосрочному кризису
06 мая 2024, 10:10

Фото: iStock/naumoid

Финляндии на фоне якобы имеющей место «возросшей агрессии РФ»‎ нужно быть готовой к «долгосрочному кризису»‎. Об этом британской газете The Financial Times (FT) рассказал заместитель начальника штаба по вооружению и логистике финских сил обороны генерал-лейтенант Микко Хейсканен.

Он отметил, что Финляндия начала наращивать производство боеприпасов после начала спецоперации на Украине. Сейчас страна производит в 10 раз больше снарядов, чем пять лет назад. По его словам, нужно быть готовыми к долгосрочному кризису. Военачальник рассказал, что Финляндия уже обновила более 1000 соглашений, которые имеет с частными компаниями о производстве оборудования или предоставлении услуг на случай полномасштабного конфликта.

Генерал Хейсканен заявил, что Финляндия находится только на третьей ступени из девяти на лестнице эскалации. Он отметил, что заводы по производству боеприпасов не работают круглосуточно.

Ранее сообщалось, что министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Финляндия планирует вместе со своими союзниками в Северной Европе и НАТО создать в стране завод по производству тротила. Он отметил, что планы по строительству завода уже обсуждались с предпринимателями и частными инвесторами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#завод
#производство
#финляндия
#заводы
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В Британии осудили главу МИД за разрешение ВСУ обстреливать Россию
Политик Куртен: Британия не должна разрешать ВСУ бить по РФ британским оружием
06 мая 2024, 09:52

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Власти Великобритании не должны позволять украинским военным наносить удары по российским объектам поставленным вооружением. Такое заявление сделал британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен в соцсети Х.
Напомним, что ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кемерон в ходе рабочего визита в Киев заявил, что Украина имеет полное право на обстрел территорий России с помощью британского оружия.

Куртен заявил, что британским властям вообще не стоит поставлять оружие Украине, поскольку это продлит конфликт. А разрешение на обстрел российских территорий ещё больше усугубит ситуацию.

Также политика очень возмутил тот факт, что подобные заявления делаются главой МИД Кэмероном, которого в стране никто не избирал.

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#великобритания
#украина
#россия
#обстрел
#конфликт
#сво
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В США раскрыли, как поменяются границы Украины в ходе СВО
Риттер: ВСУ потеряют Харьков из-за полного уничтожения ПВО российскими военными
06 мая 2024, 09:51

Фото: Istock/Evgeny555

Украина лишится Харькова из-за полного уничтожения систем ПВО. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
По его мнению, ВСУ будут вынуждены сдать Харьков в ближайшее время. Он отметил, что шансов удержать населённый пункт у Киева нет. Риттер выразил уверенность в том, что подобная ситуация будет складываться со всеми позициями, которые захочет занять российская армия.

Он отметил, что ВС РФ способны наносить удары по местам дислокации ВСУ в городе из-за отсутствия систем ПВО у Украины.

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#армия
#всу
#вс рф
#пво
#Харьков
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В Италии озвучили последствия прорыва ВС России в Очеретино для Украины
IL Fatto Quotidiano: прорыв РФ в Очеретино может вызвать эффект домино для ВСУ
06 мая 2024, 08:56

Фото: istockphoto/kovalchuk

Установление контроля ВС РФ над Очеретино может привести к обрушению обороны ВСУ. Об этом пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano.
Авторы статьи предположили, что прорыв ВС РФ может привести к «эффекту домино». Москва планирует ввести войска к реке Днепр, что приведет к обрушению обороны ВСУ, говорится в статье.

Также отмечается, что ситуация для Киева на фронте складывается неблагоприятная. ВСУ испытывают дефицит оружия и бойцов, в то время как ВС РФ прорывают оборону противника сразу на нескольких участках.

Журналисты добавили, что украинские солдаты сдаются в плен или сбегают со своих позиций.

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#всу
#вс рф
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