«Подозревается в связях с беглым политиком»: У бывшего помощника Рашкина проводят обыск

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Силовики проводят обыски в квартире бывшего помощника экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина — Николая Степанова. Об этом пишет ТАСС.
Сообщается, что обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева*. В отношении него возбужден ряд уголовных дел, среди которых об оправдании терроризма и госизмене. СК подозревает Степанова в связях с ним.
Ранее сообщалось, что Камерунца депортировали из России за поддержку боевиков на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*включен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
**Украинский националистический полк «Азов» признан террористической организацией, его деятельность в РФ запрещена
Дарья Осипова