Камерунца депортировали из России за поддержку боевиков на Украине

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Гражданина Камеруна, который работал на стройках Валуйского округа, депортировали из РФ после высказываний в поддержку террористов в Нигере, Сирии и боевиков на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Белгородской области.
Отмечается, что он проживал на территории РФ с нарушением правил пребывания.
Кроме этого, он является сторонником радикального ислама. Решением Валуйского районного суда ему назначено наказание в виде административного выдворения за пределы РФ в форме принудительного выезда.
Ранее жителя Новосибирска Илью Бабурина, планировавшего диверсии по заданию бригады «Азов»*, второй Восточный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы. Отмечается, что поджоги военкоматов он готовил по заданию заказчиков. Бабурин искал исполнителей и выбирал цели. Мотив — устрашения населения и склонение жителей Новосибирской области к отказу от поддержки и участия в СВО.
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«Систематически высказывался в поддержку мятежных сил на Украине и в Сирийской республике, а также террористических группировок, действующих на территории Республики Нигер», — отметили в ведомстве.
Кроме этого, он является сторонником радикального ислама. Решением Валуйского районного суда ему назначено наказание в виде административного выдворения за пределы РФ в форме принудительного выезда.
Ранее жителя Новосибирска Илью Бабурина, планировавшего диверсии по заданию бригады «Азов»*, второй Восточный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы. Отмечается, что поджоги военкоматов он готовил по заданию заказчиков. Бабурин искал исполнителей и выбирал цели. Мотив — устрашения населения и склонение жителей Новосибирской области к отказу от поддержки и участия в СВО.
Читайте также:
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Семью мигрантов, сын которых сломал руку сверстнику, депортировали из РФ
Суд по иску «Русхимальянса» арестовал активы Коммерцбанка на 94 миллиона евро
*Украинский националистический полк «Азов» признан террористической организацией, его деятельность в РФ запрещена
Дарья Осипова