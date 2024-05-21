Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Камерунца депортировали из России за поддержку боевиков на Украине

Камерунца депортировали из России за поддержку боевиков на Украине

ФСБ: строителя-камерунца депортировали из РФ после экстремистских высказываний
21 мая 2024, 06:57
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Гражданина Камеруна, который работал на стройках Валуйского округа, депортировали из РФ после высказываний в поддержку террористов в Нигере, Сирии и боевиков на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Белгородской области.
Отмечается, что он проживал на территории РФ с нарушением правил пребывания.

«Систематически высказывался в поддержку мятежных сил на Украине и в Сирийской республике, а также террористических группировок, действующих на территории Республики Нигер», — отметили в ведомстве.



Кроме этого, он является сторонником радикального ислама. Решением Валуйского районного суда ему назначено наказание в виде административного выдворения за пределы РФ в форме принудительного выезда.

Ранее жителя Новосибирска Илью Бабурина, планировавшего диверсии по заданию бригады «Азов»*, второй Восточный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы. Отмечается, что поджоги военкоматов он готовил по заданию заказчиков. Бабурин искал исполнителей и выбирал цели. Мотив — устрашения населения и склонение жителей Новосибирской области к отказу от поддержки и участия в СВО.

Читайте также:

Российского военного осудили за отказ от участия в спецоперации

Семью мигрантов, сын которых сломал руку сверстнику, депортировали из РФ

Суд по иску «Русхимальянса» арестовал активы Коммерцбанка на 94 миллиона евро

*Украинский националистический полк «Азов» признан террористической организацией, его деятельность в РФ запрещена
#суд
#наказание
#сво
#рф
#сын
Медведчук призвал привлечь Зеленского к ответственности за узурпацию власти
Медведчук: Зеленского с 21 мая надо привлечь к ответственности как узурпатора
21 мая 2024, 07:15

Президент Украины Владимир Зеленский с 21 мая не может находиться у власти, теряет неприкосновенность и должен быть привлечен к уголовной ответственности за узурпацию власти. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя совета движения «Другая Украина», доктора юридических наук Виктора Медведчука.
Он отметил, что с 21 мая 2024 года Зеленский не может выполнять президентские полномочия, а также теряет право неприкосновенности. Медведчук добавил, что украинский лидер должен быть привлечен к уголовной ответственности. Доктор юридических наук сообщил, что президент Украины является нелегитимным.

20 мая 2019 года актер, комик и предприниматель Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. 20 мая 2024 года его президентский срок истек, однако выборы главы государства в стране проведены не будут, так как на Украине действует режим военного положения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины

В российской разведке оценили популярность Зеленского в ВСУ

Зеленский признал, что резервы под Харьков перебрасываются с других направлений
#выборы
#актёр
#президент
#предприниматель
#режим
#лидер
#право
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Харькове прогремела серия взрывов
«Общественное»: в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел ряд взрывов
21 мая 2024, 02:17

Фото: istock / Olena Lialina

Несколько взрывов прозвучало в Харькове на фоне воздушной тревоги. Об этом информирует украинский телеканал «Общественное», ссылаясь на своих корреспондентов.
«В Харькове прозвучала серия взрывов», — сообщает издание.
Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в Свердловске поврежден склад с горюче-смазочными материалами (ГСМ) после удара ВСУ с применением кассетных боеприпасов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Стоять и умирать: На Западе рассказали о шокирующих поступках Сырского

Родился в рубашке: российский боец увернулся от семи украинских дронов

На командующих ВСУ в Харьковской области завели дела о военных преступлениях
#радио
#всу
#взрыв
#украина
#харьковская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Склад с ГСМ загорелся после удара ВСУ в ЛНР
Глава ЛНР Пасечник: в Свердловске после удара ВСУ поврежден склад с ГСМ
20 мая 2024, 21:57

Фото: iStock/maki_shmaki

В Свердловске, Луганской народной республике (ЛНР), поврежден склад с горюче-смазочными материалами (ГСМ) после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением кассетных боеприпасов, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
По его словам, это второй обстрел территории ЛНР украинскими военными за сутки. Пасечник отметил, что все аварийные службы работают на месте, устраняя последствия удара.

«Данные о пострадавших уточняются. Принимаются все меры, чтобы предотвратить распространение пожара на соседние строения», — подчеркнул он.
Читайте также:

РФ поразила секретный склад боеприпасов ВСУ по наводке украинского беженца в Польше

ВС России уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в Одессе

Беспилотник ВСУ атаковал склад топлива на ж/д станции под Воронежем
#склад
#данные
#меры
#станции
#лнр
#всу
#обстрел
#вооружения
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стоять и умирать: На Западе рассказали о шокирующих поступках Сырского
Меркурис: Сырский игнорирует просьбы окруженных украинских боевиков о помощи
20 мая 2024, 21:36

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский игнорируют просьбы о помощи от военнослужащих, попавших в окружение.
Как заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube, подразделения ВСУ отправляют в Киев одно письмо за другим, просят разрешения отступить. Боевики боятся, что дороги будут отрезаны, и жалуются, что не получают подкрепление и боеприпасы.

Однако ни Сырский, ни Зеленский на эти просьбы не реагируют, рассказал эксперт.

Меркурис добавил, что руководство Украины требует от боевиков стоять и погибать, независимо от того, целесообразно оборонять определенный участок фронта или нет.

Читайте также:

Родился в рубашке: российский боец увернулся от семи украинских дронов

Убивают людей и животных: В США рассказали о наркомании и алкоголе в рядах ВСУ

На командующих ВСУ в Харьковской области завели дела о военных преступлениях
#всу
#александр сырский
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Родился в рубашке: российский боец увернулся от семи украинских дронов
Mash: российский боец увернулся от семи украинских FPV-дронов
20 мая 2024, 21:04

Фото: iStock/aapsky

Боец ВС РФ увернулся от семи украинских FPV-дронов, пишет Mash.
По данным Telegram-канала, три победы над вражескими операторами БПЛА попали на видео, а еще четыре — остались в памяти героя, который избежал смерти.



Ранее сообщалось, что раненый в зоне спецоперации военнослужащий из Дагестана 21 день выживал без еды и воды. В феврале он попал под атаку украинских дронов в районе Артемовска, получил серьезные осколочные ранения, но смог заползти в ближайшую яму. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Еще семь стран будут поставлять ВСУ ракеты и технику, заявили в Германии

Небензя напомнил посредникам, что срок полномочий Зеленского истекает

На командующих ВСУ в Харьковской области завели дела о военных преступлениях
#вс рф
#военные
#дрон
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Еще семь стран будут поставлять ВСУ ракеты и технику, заявили в Германии
МО ФРГ: Франция, Испания, Латвия и еще 4 страны поставят ВСУ технику и ракеты
20 мая 2024, 20:58

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва будут поставлять Киеву технику и ракеты в рамках немецкой инициативы по укреплению украинской ПВО (IAAD), сообщило Министерство обороны Германии в социальной сети X.
«Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада предоставят финансовую помощь, а США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва — технику и ракеты. Латвия также намерена присоединиться к инициативе IAAD», — говорится в официальном заявлении.
Германия объявила о инициативе IAAD в апреле, призвав своих партнеров оказать Украине поддержку для усиления её ПВО.

Читайте также:

Германия вызвала посла РФ из-за хакерской атаки

Германия категорически против изъятия замороженных активов РФ в пользу Украины

Bild: Германия сорвала поставку 400 бронемашин MRAP для ВСУ
#сша
#франция
#помощь
#испания
#великобритания
#германия
#латвия
#нидерланды
#всу
#бельгия
#ракеты
#рф
#литва
#канада
#пво
#норвегия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Небензя напомнил посредникам, что срок полномочий Зеленского истекает
Небензя: посредники должны учитывать, что 20 мая полномочия Зеленского истекают
20 мая 2024, 19:44

Фото: istockphoto / LewisTsePuiLung

Срок легитимного пребывания Владимира Зеленского у власти истекает 20 мая. Об этом на заседании СБ ООН заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.
Он отметил, что потенциальные посредники должны учитывать это обстоятельство.

Также он добавил, что обсуждение вопросов и подписание документов с лидерами, потерявшими легитимность, противоречит здравому смыслу.

Читайте также:

Зампредседателя Совбеза РФ Медведев: Зеленский является законной военной целью для России

«Спросим за преступления»: Зеленский будет преступником после президенства

Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины
#страны
#новости
#зеленский
#медведев
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На командующих ВСУ в Харьковской области завели дела о военных преступлениях
20 мая 2024, 19:29

Фото: iStock/Vladimir Agapov

Управление внутренних дел пророссийской администрации Харьковской области возбудило уголовные дела против бывшего и нынешнего командующих группировкой ВСУ «Харьков» Юрия Галушкина и Михаила Драпатого.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации Евгения Лисняка.

По словам Лисняка, Галушкин и Драпатый несут ответственность за обстрелы мирных граждан, мародерство, угрозы жителям Харьковской области и использование запрещенных методов ведения войны.

Читайте также:

МВД России объявило в розыск заместителя главы офиса Зеленского

В России объявили в розыск бывшего главу МИД и полиции Эстонии

МВД РФ объявило в розыск украинского историка и публициста Вятровича
#мвд
#розыск
#мид
#днр
#лнр
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У ВСУ в арсенале появились САУ 2С1 «Гвоздика» с «грибами»
20 мая 2024, 19:09

Фото: iStock/Oleg Elkov

У ВСУ в арсенале появились польские самоходные артиллерийские установки с устройствами, напоминающими грибы. Об этом пишет Российская газета.
Согласно статье, на сайте Lostarmour появилась фотография такой самоходной установки, которую, по предварительным данным, Украине передала Польша. У неё в корме башни размещены два устройства, напоминающие по форме грибы. Предполагается, что это датчики лазерного излучения, которые улавливают работу целеуказателей беспилотников, наводящих на цели высокоточные снаряды.

При атаке такими боеприпасами, САУ будет уничтожена, однако экипаж получает несколько секунд, чтобы попытаться спастись.

Однако существует мнение, что это спутниковая навигация. При этом издание отмечает, что именно САУ «Гвоздика» чаще всего уничтожаются российскими военными. По предварительным оценкам уже ликвидировано более ста единиц подобной техники.

Читайте также:

Небензя рассказал об отсутствии у Запада супероружия, способного повлиять на ход СВО

Опубликовано первое фото танка ВСУ Leopard 1 с «Ножом» и «Контактом»

В США призывают разрешить Украине наносить удары над территорией РФ
#сша
#грибы
#навигация
#фото
#мнение
#фотография
#польша
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф