Россиянину дали 25 лет за планирование поджога военкоматов по заданию «Азова»*

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Жителя Новосибирска Илью Бабурина, планировавшего диверсии по заданию бригады «Азов»*, второй Восточный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что поджоги военкоматов он готовил по заданию заказчиков. Бабурин искал исполнителей и выбирал цели. Мотив — устрашения населения и склонение жителей Новосибирской области к отказу от поддержки и участия в СВО.
Российского военного осудили за отказ от участия в спецоперации. Отмечается, что он 13 января 2024 года, находясь на территории воинской части, дислоцированной в Сахалинской области, он отказался выполнять приказ командира об убытии в зону проведения СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Назначить путем частичного сложения наказание в виде 25 лет лишения свободы, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшихся 20 лет — в колонии строгого режима», — сказал судья.
Российского военного осудили за отказ от участия в спецоперации. Отмечается, что он 13 января 2024 года, находясь на территории воинской части, дислоцированной в Сахалинской области, он отказался выполнять приказ командира об убытии в зону проведения СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В суд поступила жалоба на продление ареста фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
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Дарья Осипова