Стало известно, что в Москве сделают с испорченными бюллетенями

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Все бюллетени, которые были испорчены на участках в Москве, сохранены. Об этом сообщили в Горизбиркоме.
Ранее сообщалось, что в избирательном участке в Алтуфьево девушка вылила зелёнку в урну с уже заполненными бюллетенями. А в районе Марьино женщина подожгла будку, в которой проводится голосование. Их задержали на месте. В отношении каждой было возбуждено уголовное дело, им грозит до пяти лет лишения свободы.
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Анастасия Чинкова