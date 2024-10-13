Стало известно, что за «хороший турецкий подарок» вручил Эрдоган Путину на день рождения

Фото: сайт Кремля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил российскому коллеге Владимиру Путину вазу на день рождения. Об этом рассказал помощник главы России Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Ранее он сообщал, что Эрдоган специально прислал Путину подарок ко дню его рождения 7 октября. Тогда помощник президента назвал его «хорошим турецким подарком».
Тогда один из представителей СМИ задал Ушакову каверзный вопрос о том, уложилась ли стоимость подарка в разрешённые для госслужащих три тысячи рублей. Помощник президента с улыбкой отметил, что турецкий подарок явно был «чуть дороже».
В интервью журналисту он рассказал, что российский лидер получил очень красивую вазу.
Ушаков также подчеркнул, что Эрдоган просил доставить подарок до своего телефонного разговора с Путиным, поэтому к этому было привлечено особое внимание.
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Тогда один из представителей СМИ задал Ушакову каверзный вопрос о том, уложилась ли стоимость подарка в разрешённые для госслужащих три тысячи рублей. Помощник президента с улыбкой отметил, что турецкий подарок явно был «чуть дороже».
В интервью журналисту он рассказал, что российский лидер получил очень красивую вазу.
Ушаков также подчеркнул, что Эрдоган просил доставить подарок до своего телефонного разговора с Путиным, поэтому к этому было привлечено особое внимание.
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Анастасия Чинкова