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Стало известно, что за «хороший турецкий подарок» вручил Эрдоган Путину на день рождения

Ушаков: Эрдоган на день рождения Путина подарил ему красивую вазу
13 октября 2024, 12:27
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил российскому коллеге Владимиру Путину вазу на день рождения. Об этом рассказал помощник главы России Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Ранее он сообщал, что Эрдоган специально прислал Путину подарок ко дню его рождения 7 октября. Тогда помощник президента назвал его «хорошим турецким подарком».

Тогда один из представителей СМИ задал Ушакову каверзный вопрос о том, уложилась ли стоимость подарка в разрешённые для госслужащих три тысячи рублей. Помощник президента с улыбкой отметил, что турецкий подарок явно был «чуть дороже».



В интервью журналисту он рассказал, что российский лидер получил очень красивую вазу.

Ушаков также подчеркнул, что Эрдоган просил доставить подарок до своего телефонного разговора с Путиным, поэтому к этому было привлечено особое внимание.

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Лукашенко: Горячие головы на Западе услышали отчётливый сигнал от России
13 октября 2024, 13:01

Фото: сайт Кремля

Даже самые горячие головы на Западе услышали конкретные сигналы от России, связанные с изменением ядерной доктрины страны. Это существенно охлаждает их воинственный пыл.
Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, которое тот опубликовал в своём телеграм-канале. Белорусский лидер заметил, что они с Путиным обсуждали обновление ядерной доктрины ещё несколько лет назад. По его мнению, концепцию возможности применения ядерного оружия уже давно следовало пересмотреть, и вот теперь это наконец произошло.

Лукашенко уверен, что на Западе сигнал России и президента Путина был уловлен и понят совершенно однозначно. В противном случае, считает президент Белоруссии, дальнобойные ракеты уже давно летели бы в сторону России.

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#александр лукашенко
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#ядерное оружие
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«Не будите зверя!»: Медведев ответил на угрозы польского генерала Анджейчака
Медведев резко ответил на угрозу польского генерала ударить по Санкт-Петербургу
13 октября 2024, 12:39

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание бывшего начальника Генштаба Польши Раймунда Анджейчака о возможности удара по Санкт-Петербургу. Политик между делом напомнил вояке о многочисленных разделах его родины.
Ранее западные СМИ писали, что генерал пригрозил ракетным ударом по Санкт-Петербургу в случае гипотетического нападения России на государства Прибалтики, например, на Литву.

Медведев с едкой иронией отреагировал на заявление польского военного, презрительно назвав его «храбрым пшеком». Он напомнил о многочисленных разделах Речи Посполитой и предложил генералу вспомнить, что Польша многие годы была частью Российской Империи. Также политик рекомендовал «отставному дураку» Анджейчаку «не будить зверя».

«Соскучился?» — спросил Медведев, намекая поляку на российский протекторат.

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#польша
#медведев
#санкт-петербург
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Европа недовольна Туском из-за решения Польши отказать в убежище мигрантам
AI раскритиковала Туска за намерение Польши отказать мигрантам в убежище
13 октября 2024, 12:32

Фото: iStock/macky_ch

Правозащитная организация Amnesty International выразила недовольство премьер-министру Польши Дональду Туску за его намерение отказать мигрантам в убежище.
Дональд Туск, выступая на съезде своей партии «Гражданская платформа» в Варшаве, заявил, что Польша намерена временно приостановить предоставление убежища мигрантам.

Amnesty International напомнила, что право на убежище является основным правом человека.
«Приостановление этих прав, даже временное, неприемлемо и противоречит Женевской конференции и Всеобщей декларации прав человека», — говорится в заявлении международной организации.

Правозащитники подчеркивают, что согласно международным нормам любой человек, подвергающийся преследованию или риску серьезного вреда, имеет право на международную защиту, включая убежище.

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#граница
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«Новая карта Украины»: на Западе сделали заявление по второму саммиту мира
Журналист Боуз: Зеленский на саммите получит от России новую карту Украины
13 октября 2024, 12:13

Если делегация из России примет участие во втором возможном саммите мира по украинскому конфликту, то лидер киевского режима Владимир Зеленский получит от России новую карту Украины. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в социальной сети Х.
«Гораздо более вероятным представляется то, что Россия представит на втором саммите диктатору Зеленскому и его «штабу» новую карту Украины», — написал Боуз.

Ранее Киев планировал организовать второй саммит до выборов в США, которые состоятся 5 ноября. Украинская сторона допускала участие России, но конференцию отменили. После Зеленский снова поднял эту тему. Во время визита во Францию президент Украины заявил, что подготовка продолжается, и саммит должен пройти ноябре.

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#сша
#россия
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#саммит
#зеленский
#киев
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Минюст: Признанный иноагентом экс-адвокат Фейгин* получал деньги из пяти стран
13 октября 2024, 11:38

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Скандально известный бывший адвокат Марк Фейгин* получал деньги не только от Украины. Его финансировали также компании, расположенные на территориях Польши, Германии, Ирландии и Нидерландов.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении агентства. Там, в частности, указано, что в министерство юстиции поступила информация о том, что бывший адвокат регулярно получал финансовую поддержку от компаний, расположенных на территории указанных государств. После проверки данных фактов Минюст признал Фейгина* иноагентом в апеле 2022 года.

В следующем году экс-адвокат был объявлен в розыск по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ). Уголовное дело рассматривалось заочно в Басманном районном суде города Москвы. Фейгина* приговорили к 11 годам лишения свободы, а также к штрафу в размере 4,5 миллиона рублей.

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* Признан иноагентом в РФ
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Теракт в день выборов в США готовил афганский сторонник ИГ*, которого задержали во Франции
Во Франции задержали афганца, который готовил теракт в день выборов в США
13 октября 2024, 11:21

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

Полиция Франции задержала 22-летнего гражданина Афганистана, который готовил теракт в день выборов в США. Об этом сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на заявление французской национальной антитеррористической прокуратуры.
«Мужчину задержали в рамках расследования подготовки теракта в США во время президентских выборов в ноябре», — пишет агентство.

В статье указано, что задержанный также имеет связи с ИГ (Исламское государство) — запрещенная в России террористическая организация.

Согласно источнику, мужчина может быть братом афганца, которого ранее задержали в США, но прокуратура не подтвердила эту информацию. Другой источник добавил, что первоначально в юго-западной Франции задержали троих человек, но двоих позже отпустили.

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#афганистан
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У Германии закончилась крупная военная техника для поставки Украине
Bild: ФРГ больше не сможет поставить Украине крупную военную технику
13 октября 2024, 10:46

Фото: iStock/alzay

Вооружённые силы Германии больше не имеют в арсенале крупной военной техники, которую они могли бы передать Украине. Об этом сообщила газета Bild.
Отмечается, что Минобороны ФРГ больше не верит в возможность украинской армии провести очередную попытку контрнаступления в ближайшее время, а также не планируют передавать новое вооружение ВСУ.

При этом газета отметила, что в арсенале немецких войск ещё порядка 300 танков Leopard 2.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров призвал, что Киеву следует постоянно информировать западных союзников об оперативных планах ВСУ. Он добавил, что Киев находится в зависимом положении, поскольку его действия напрямую зависят от решения Запада.

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#оружие
#всу
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«Американцам судить»: Сийярто высказался о визите Зеленского на оружейный завод в США
Сийярто: гражданам США судить, вмешался ли Зеленский в выборы поездкой на завод
13 октября 2024, 10:34

Гражданам США судить, являлся ли визит президента Украины Владимира Зеленского на оружейный завод в колеблющемся штате Пенсильвания вмешательством в выборы президента страны. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу остаётся за американцами.

Напомним, что Зеленский начал официальный визит в США 22 сентября с поездки на завод по производству боеприпасов в городе Скрэнтон в Пенсильвании. Этот визит вызвал множество споров. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон после этого потребовал от украинского лидера увольнения посла Киева в Вашингтоне за организацию этой поездки, а её саму назвал грубым вмешательством в выборы президента США.

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#завод
#венгрия
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Политолог Безпалько: Тяга многих стран к БРИКС показывает усталость мира от США
13 октября 2024, 10:09

Фото: istockphoto/Andrea Nicolini

Обширный и всё увеличивающийся список государств, которые проявляют интерес к вступлению в БРИКС, говорит о том, что страны во всём мире ищут альтернативу диктату США, которые тщетно пытаются сохранить своё доминирующее положение.
Такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал журналистам, что количество государств, желающих в той или иной форме сотрудничать с БРИКС, в том числе в качестве полноправных участников организации, достигло 34.

По словам эксперта, деградирующие Соединённые Штаты ещё пытаются сохранить былое господство, но усталость от их диктата среди стран мира налицо. В этих условиях понятно желание развивающихся государств иметь альтернативу, на которую можно опереться и где можно получить поддержку. В качестве такой альтернативы, где можно строить равноправные экономические отношения, а не просто получать указания, и выступает БРИКС, заключил Безпалько.

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