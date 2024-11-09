Владелец усыпленной властями США белки Пината заявил о ее вкладе в победу Трампа

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Владелец белки Пинат Марко Лонго, которую изъяли и усыпили власти Нью-Йорка, заявил, что резонансная новость о ее смерти помогла помочь Дональду Трампу победить на выборах президента США. Об этом он рассказал американскому изданию The New York Post. Лонго также поздравил Трампа с победой и пригласил его посетить свой приют для животных.
«Возможно, Пинат сыграл свою роль в его победе <...> Я никогда не узнаю об этом, но я хотел бы сохранить в себе частичку знания о том, что Пинат мог что-то изменить», — поделился он.Лонго добавил, что планирует судиться с Департаментом охраны окружающей среды Нью-Йорка из-за смерти своего питомца, так как власти до сих пор не выразили ему свою поддержку, несмотря на шумиху в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что департамент изъял у Лонго енота Фреда и белку Пината из-за угрозы бешенства, а после усыпил их.
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