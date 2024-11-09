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Владелец усыпленной властями США белки Пината заявил о ее вкладе в победу Трампа

Фото: iStock/arfo

Фото: iStock/arfo

Владелец белки Пинат Марко Лонго, которую изъяли и усыпили власти Нью-Йорка, заявил, что резонансная новость о ее смерти помогла помочь Дональду Трампу победить на выборах президента США. Об этом он рассказал американскому изданию The New York Post. Лонго также поздравил Трампа с победой и пригласил его посетить свой приют для животных.
«Возможно, Пинат сыграл свою роль в его победе <...> Я никогда не узнаю об этом, но я хотел бы сохранить в себе частичку знания о том, что Пинат мог что-то изменить», — поделился он.
Лонго добавил, что планирует судиться с Департаментом охраны окружающей среды Нью-Йорка из-за смерти своего питомца, так как власти до сих пор не выразили ему свою поддержку, несмотря на шумиху в социальных сетях.



Ранее сообщалось, что департамент изъял у Лонго енота Фреда и белку Пината из-за угрозы бешенства, а после усыпил их.

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#президент
#выборы
Названы IT-профессии с самой высокой зарплатой
Самую высокую зарплату в IT-сфере получают DevOps-инженеры
09 ноября 2024, 04:29

Фото: iStock/gorodenkoff

Самую высокую зарплату в IT-сфере получают DevOps-инженеры — 234 400 рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса HeadHunter. Второе и третье места в топе, как отмечается, заняли профессии дата-сайентиста и программиста-разработчика.
Согласно данным сервиса, дата-сайентисты зарабатывают 213 100 рублей в месяц, а программисты-разработчики — 147 800 рублей. Следом за ними идут бизнес-аналитики с доходом в 117,4 тысячи рублей, затем геймдизайнеры — 113,4 тысячи. После продукт-менеджеры с зарплатой в 112,4 тысячи, за ними аналитики — 92 300 рублей. Самую маленькую зарплату в топе самых высоких получают сетевые инженеры — 89,5 тысяч.

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Сотрудницам Росгвардии заменили пилотки на шляпы
Правительство России заменило сотрудницам Росгвардии пилотки на шляпы
09 ноября 2024, 01:57

Фото: iStock/???? ??????

Сотрудницам Росгвардии заменили пилотки на шляпы. Соответствующее постановление правительства России появилось на официальном портале правовой информации. Вместо пилоток, согласно документу, будут синие шерстяные шляпы с краповыми кантами и кокардой.
«В описании форменной одежды лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, утвержденном указанным постановлением, <…> абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции: шляпа шерстяная синего цвета с кантами крапового (для лиц высшего начальствующего состава - красного) цвета и кокардой», — сказано в постановлении.
В документе также отмечается, что и сотрудники, и сотрудницы Росгвардии будут носить повседневный синий костюм и повседневные синие брюки, а у начальства появятся канты и лампасы.

В постановлении отмечается, что изменения в одежде росгвардейцев не потребуют дополнительного выделения денег из федерального бюджета.

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#росгвардия
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#сотрудники
#правительство
#одежда
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Спутник снял на видео момент извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
«Роскосмос» показал видео с орбиты с извержением вулкана Шивелуч на Камчатке
09 ноября 2024, 01:12

Фото: iStock/???? ??????

Российский гидрометеорологический спутник снял на видео момент извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. Соответствующие кадры опубликовала госкорпорация «Роскосмос» в своем телеграм-канале. На них видно, как пылевое облако медленно распространяется в сторону Тихого океана.
«Сильное взрывное извержение началось 7 ноября. По данным специалистов вулкан выбросил столбы пепла на высоту от 10 до 11 км над уровнем моря, облако пепла относит к северо-востоку», — отметили в «Роскосмосе».
В госкорпорации подчеркнули, что видео извержения вулкана снял гидрометеорологический спутник «Арктика-М».

Напомним, поздно вечером 7 ноября на Камчатском полуострове произошло очередное извержение вулкана Шивелуч. Предыдущее извержение фиксировали в августе.

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#спутник
#видео
#арктика
#камчатка
#природа
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Солнечногорских школьников научили поведению на железной дороге
08 ноября 2024, 22:48

Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В Солнечногорском лицее №7 провел профилактический открытый урок по правилам поведения у железнодорожных путей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Перед учениками выступили замглавы городского округа Антонина Ларина, представители отдела транспорта и дорожной инфраструктуры, Минтранса Подмосковья и РЖД».

Школьники узнали о правилах поведения на железной дороге и действиях в экстренных ситуациях. После теоретической части и показа слайдов они задали вопросы по теме.
«Уроки безопасности проводим регулярно весь учебный год. Объясняем детям важность соблюдения правил безопасности на железнодорожном транспорте. Напоминаем о последствиях использования наушников и смартфонов при переходе через пути. Акцентируем внимание на запрете катания на велосипедах и самокатах вблизи рельсов и недопустимости езды на крыше поездов», – рассказала Ларина.
Для предупреждения травматизма специалисты также систематически проводят профилактические рейды у железнодорожной станции. Особое внимание уделяют детям и подросткам.

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#московская область
#солнечногорск
#лицей
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Студент из Королёва выиграл конкурс по программированию Open OS Challenge
08 ноября 2024, 22:38

Фото: iStock /gorodenkoff

Студент из Подмосковья Евгений Хижук занял четвёртое место в финале конкурса для профессионалов и любителей в области системного программирования Open OS Challenge 2024. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов. Хижук учится в Технологическом университете им. дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта А. Леонова.
«На конкурс зарегистрировались более 1,4 тыс. дипломированных специалистов и студентов из России. 15 участников, показавших лучшие результаты на отборочных этапах, были приглашены в финал соревнований, который состоялся 26-27 октября. На этом этапе были выявлены пять победителей из Санкт-Петербурга, Москвы, Донецка, Московской области и Республики Марий Эл», – рассказали в пресс-службе.
Победители выиграли денежные призы, а также поездку в Китай для ознакомления с национальной open source экосистемой OpenAtom.

Как пояснили организаторы, конкурс направлен на выявление и поддержку способных и практически подготовленных студентов, а также дипломированных специалистов.

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#подмосковье
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#студент
#королёв
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Жители Каширы написали «Большой этнографический диктант»
08 ноября 2024, 22:24

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Каширская школа №9 присоединилась к международной акции «Большой этнографический диктант». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Участниками акции стали 35 человек – старшеклассники и директор Светлана Калиновская, а также председатель Совета депутатов городского округа Кашира Сергей Буров, депутаты окружного совета депутатов, представители управления образования администрации муниципалитета, волонтёры Подмосковья и представители «Движения первых», – говорится в сообщении.
Участники акции ответили на 30 вопросов о культуре народов России, традициях разных регионов, художественных промыслах Подмосковья. Правильно ответившие на все вопросы получили максимальную сумму баллов – 100. Всем участникам акции вышлют сертификат.

Просветительский проект позволяет оценить уровень этнокультурной грамотности. Его организатором выступило Федеральное агентство по делам национальностей. Мероприятие проходило с 1 по 8 ноября.

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#кашира
#диктант
#школа
#школьники
#просвещение
#подмосковье
#московская область
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В Коломне перекрыли забором стихийный подход к железнодорожным путям
08 ноября 2024, 22:11

Фото: пресс-служба Минтранса МО

У станции Коломна ликвидировали несанкционированный подход к железнодорожным путям. Высокий забор больше не позволит пешеходам выйти на опасную тропинку, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«С начала года на объектах железнодорожной инфраструктуры региона зафиксировали 168 смертельных случаев. При этом 92 человека были травмированы именно на опасных тропах. В борьбе с протоптанными к путям дорожками строят ограждения, устанавливают камеры, делают рвы, высаживают труднопроходимые кустарники», – рассказали в министерстве.
Ранее рейд по профилактике травматизма на объектах Рязанского направления МЖД прошел на станции Голутвин. В нём участвовали сотрудники администрации Коломенского городского округа и Линейного отдела внутренних дел на транспорте.

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#железная дорога
#коломна
#станция
#безопасность
#подмосковье
#московская область
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Одинцовские ветеринары вылечили покусанного домашнего ежа
08 ноября 2024, 21:05

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Голицынской участковой ветеринарной лечебнице спасли домашнего ежа. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«В лечебницу обратился посетитель с питомцем, находившимся в угнетённом состоянии. Врачи обнаружили на спине ежа в области крестца кусаную рану. Зверьку назначили рентген, которой показал отсутствие серьёзных внутренних повреждений. Пациенту оказали неотложную помощь: рана обработали, сделали инъекцию антибиотика. Хозяину дали письменные рекомендации по уходу за зверьком», – отметили в ведомстве.
Кто именно укусил ёжика, тем не уточнили.

В министерстве напомнили, что домашние ежи, как другие животные, могут страдать от травм и болезней. При появлении недугов важно обращаться к государственным ветеринарным врачам.

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#московская область
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Военно-патриотический диктант проведут в центре «Авангард» 18 ноября
08 ноября 2024, 20:05

Фото: сайт https://diktant.znanierussia.ru/

18 ноября состоится III Ежегодная всероссийская просветительская акция «Военно-патриотический диктант 2024». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов – АНО «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард».
«Акция проходит при поддержке Минобороны. Цели проведения диктанта – популяризация военно-патриотического воспитания граждан, сохранение культурного разнообразия, наследия и истории многонационального народа России. Принять участие в диктанте может каждый россиянин в возрасте от 14 лет. Вопросы составляют эксперты на основе исторических фактов, документов, биографий известных людей, литературных, художественных и музыкальных произведений, связанных с военной тематикой», – отметили в пресс-службе
За 2022 и 2023 годы совместно с Российским обществом «Знание» к участию в диктанте удалось привлечь более 363 тыс. жителей. Для проведения акции было организовано более 602 площадок. Проект охватил все 89 регионов страны.

Диктант пройдёт по адресу: Москва, Суворовская площадь, Центральный академический театр Российской Армии.

Акция начнётся 18 ноября в 10:00.

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#авангард
#россия
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