В США предположили, учтет ли суд победу Трампа на выборах в рамках его дела

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Американский суд может учесть победу республиканца Дональда Трампа на выборах в рамках его дела, пишет РИА Новости, ссылаясь на опубликованное ходатайство.
«Правительство с уважением просит суд отменить нынешние дедлайны и расписание предварительных слушаний, чтобы правительство смогло оценить беспрецедентные обстоятельства и определить подходящий курс действий, соответствующий подходам минюста», — гласит документ.Прошение удовлетворено, суд постановил, что прокуроры до 2 декабря должны отчитаться о своих дальнейших планах.
Спецпрокурор по делу Трампа считает, что ведомству придется учитывать результаты голосования.
Дональд Трамп победил на выборах 5 ноября. В январе грядущего года пройдет его инаугурация.
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