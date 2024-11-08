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В США предположили, учтет ли суд победу Трампа на выборах в рамках его дела

Спецпрокурор по делу Трампа: суд может учесть победу Трампа на выборах
Фото: istockphoto/Nastco

Фото: istockphoto/Nastco

Американский суд может учесть победу республиканца Дональда Трампа на выборах в рамках его дела, пишет РИА Новости, ссылаясь на опубликованное ходатайство.
«Правительство с уважением просит суд отменить нынешние дедлайны и расписание предварительных слушаний, чтобы правительство смогло оценить беспрецедентные обстоятельства и определить подходящий курс действий, соответствующий подходам минюста», — гласит документ.
Прошение удовлетворено, суд постановил, что прокуроры до 2 декабря должны отчитаться о своих дальнейших планах.



Спецпрокурор по делу Трампа считает, что ведомству придется учитывать результаты голосования.

Дональд Трамп победил на выборах 5 ноября. В январе грядущего года пройдет его инаугурация.

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Небензя: США признались в проведении против РФ операций с использованием ИКТ
08 ноября 2024, 21:47

Фото: istockphoto/Askolds

В Вашингтоне признались в проведении против России операций, в которых используются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), и в наращивании наступательного потенциала в этой сфере, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.
«Сам Вашингтон, не стесняясь, признает факты проведения против России операций с использованием ИКТ, равно как и наращивание наступательного потенциала в этой области. Более того, американские спецслужбы широко практикуют так называемые операции «под чужим флагом», причем делают это даже против своих ближайших союзников, которые столь активно поддерживают США в продвижении их агрессивных установок», — цитирует дипломата ТАСС.
Ранее Небензя задал США интересный вопрос, связанный с Украиной. Кроме того, постпред РФ при Международной организации заявлял, какие страны глобального Юга стали давать трезвую оценку украинскому конфликту.

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Азаров допустил заключение Киевом мира с Москвой под давлением Трампа
08 ноября 2024, 20:41

Фото: iStock/Diy13

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров допустил, что Украина может согласится на заключение мира с Россией под давлением нового избранного президента США Дональда Трампа.
«Если это будет в его интересах, то Трамп, конечно, сможет заставить Украину подписать мирный договор с Россией. Он имеет огромное влияние на киевский режим. Они его подчиненные, как тут не пойти на его условия», — отметил в беседе с NEWS.ru Азаров.

Ранее турецкая газета Hürriyet написала, что Владимир Зеленский может начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине в условиях снижения поддержки со стороны США, при этом посредничество Анкары может выйти на первый план.

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Политолог Оленченко объяснил рост числа сторонников мира на Украине в ЕС
08 ноября 2024, 17:41

Фото: iStock/sinonimas

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко объяснил рост числа сторонников мира на Украине в ЕС тем, что многие западные страны почувствовали колоссальный ущерб своей экономики из-за украинского конфликта.
«Многие страны почувствовали, что участие в украинской повестке наносит ущерб их экономике. И происходит потеря популярности правящих партий. Мы, прежде всего, это увидели в ходе выборов в Европарламент. Тогда серьёзное поражение потерпели французы, немцы. Поэтому веские основания для таких заявлений есть», — заявил в беседе с RT Оленченко.

А политолог, экономист, к.э.н., доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко допустила отставки многих западных политиков после победы Дональда Трампа на американских выборах президента.

«Я думаю, что первые лица и члены правительств европейских государств, которые критиковали Трампа, и тех, кто составит новую администрацию Белого дома, начнут не только отказываться от своих заявлений, но и уходить в отставку», — высказалась в беседе с «Известиями» Литвиненко.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что США сделали ряд исключений в санкциях против России ради энергетики.

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#политолог
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Аналитик Юшков объяснил исключение со стороны США в санкциях против РФ
08 ноября 2024, 17:30

Фото: iStock/designer491

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что США сделали ряд исключений в санкциях против России ради энергетики.
«Здесь речь идёт даже не о снятии санкций, а о традиционной практике США — введении исключений из-под санкций. Они выдают так называемые генеральные лицензии: ввели какие-то санкции против банка, а дальше выдают лицензию, что с ним сотрудничество запрещено, но по вопросу оплаты энергоносителей и всего, что касается энергетики, ему деньги переводить можно и от него деньги получать можно», — пояснил в беседе с RT Юшков.

Он заметил, что санкционный режим против нашей страны не отменяется, а приостанавливается действие санкций на какой-либо конкретный срок и по отдельным видам деятельности.

Издание Pravda.Ru также считает, что санкции со стороны США в отношении России могут быть смягчены с президентством Дональда Трампа. Это объясняется экономическими интересами Вашингтона: отрицательный торговый баланс с ЕС и Китаем, стремление сделать условия для американских торговли и бизнеса более лёгкими.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что все предложения США по Украине, представленные в статье Time, выглядят как пародия на все условия, озвученные президентом России Владимиром Путиным.

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#страны
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Политолог Светов назвал пародией предложения США по Украине
08 ноября 2024, 15:57

Фото: iStock/Ruma Aktar

Политолог Юрий Светов заявил, что все предложения США по Украине, представленные в статье Time, выглядят как пародия на все условия, озвученные президентом России Владимиром Путиным.
«Мы говорим о территориях, на которых прошёл референдум, — это территории РФ. Нам отвечают, что будет признан контроль РФ над их частью. Мы говорим о том, что военные действия будут прекращены и должна быть демилитаризация Украины, а они говорят, что останавливаются боевые действия по линии соприкосновения и создаётся демилитаризованная зона. Мы требуем, чтобы Украина не была в НАТО. Они отвечают, что на 20 лет Украина заморозит свою заявку на вступление в НАТО. Все ответы на предложения Путина выглядят как пародия», — пояснил в беседе с RT Светов.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в данный момент рано говорить о потеплении в отношениях США и России. Он отметил, что пока никаких конкретных шагов сторонами не сделано.

«Но пока не настало время каких-то конкретных шагов, было бы преждевременно об этом говорить», — приводят argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова Пескова.

Ранее сообщалось, что офис Владимира Зеленского хочет сблизить позиции с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом до его вступления в должность.

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В офисе Зеленского обвинили нардепов в работе на Россию
Ермак: некоторые нардепы Верховной Рады действуют в интересах России
08 ноября 2024, 14:55

Фото: istockphoto/olegda88

Некоторые нардепы украинского парламента действуют в интересах российской стороны, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram-канале.
«Некоторые депутаты, похоже, запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны. Если в их головах национальные интересы равны поражению Украины, то они совершают большую ошибку в интересах РФ. План победы Украины, формула мира - это путь к справедливости», — гласит публикация.
Перед этим сообщалось, что нардеп Верховной рады Евгений Шевченко написал письмо новоизбранному президенту США Дональду Трампу, в котором попросил будущего главу Белого дома помочь прекратить диктатуру на Украине.

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#мир
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#россия
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#новости
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Сутки на самоликвидацию: как власти Курганской области избавились от диаспор
Курганский губернатор Шумков рассказал, как дал сутки на ликвидацию диаспор
08 ноября 2024, 13:58

Вадим Шумков (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что полтора года назад выступил с «резким заявлением» о ликвидации диаспор.
По данным Царьграда, в Курганской области в 25 раз сократилась безработица, однако впервые за несколько десятилетий появился дефицит трудовых ресурсов, но власти Курганской области не привлекают мигрантов для решения данного вопроса.

Шумков рассказал, что мигрантов в регионе на сегодняшний день практически нет. Курганская область является лишь регионом транзита иностранных работников. Шумков также напомнил, что еще полтора года назад выступил с заявлением о ликвидации диаспор, которое некоторые посчитали резким.

«Я сказал, что такие диаспоры в течение суток должны быть ликвидированы, то есть автоматически быть снятыми с учёта как юрлица. Это не жёстко, это правильно. Потому что страна, которая хочет, чтобы в ней было безопасно и уютно, должна себя защищать», — заявил Шумков.

Тогда он обратил внимание, что многие национальные диаспоры выгораживают своих земляков, совершивших преступления, а также оказывают давление на правоохранительные органы.

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В Кремле ответили, передавала ли Россия Украине послание через Венгрию
Песков: РФ не передавала послание Украине через Орбана
08 ноября 2024, 13:52

Фото: istockphoto/yulenochekk

Российская сторона ничего не передавала Украине через венгерского премьера Виктора Орбана, проинформировал журналистов на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Нет, через Орбана ничего не передавал (президент России Владимир Путин), — прокомментировал Песков.

Ранее сообщалось, что украинская сторона, возможно, попыталась смягчить позицию Венгрии по вопросам отношений государств. Такое предположение высказал аналитик Денис Денисов, объясняя визит Владимира Зеленского в Будапешт.

«…Украинской стороне надо как-то попытаться смягчить позицию Венгрии относительно Украины, чтобы ещё ко проблемам не прибавилась ещё одна, связанная с тем, что Орбан будет убеждать нового главу США минимизировать поддержку Украины», — комментировал эксперт.
Политики и эксперты активно обсуждают, что ждет Украину с приходом к власти новоизбранного президента США Дональда Трампа. Будущий хозяин Белого дома приступит к своим обязанностям после инаугурации 20 января 2025 года.

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#мир
#россия
#украина
#венгрия
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#дмитрий песков
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Премьер Польши Туск открестился от своих слов о связях Трампа с РФ
08 ноября 2024, 13:32

Дональд Туск (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Премьер-министр Польши Дональд Туск открестился от своих ранних заявлений о связях Дональда Трампа с российскими спецслужбами. Об этом пишет РИА Новости.
В 2023 году Туск во время встречи с избирателями заявил, что «зависимость Трампа от российских спецслужб сегодня уже не подлежит обсуждению».

На пресс-конференции корреспондент Моника Рутке издания «Солидарность» напомнила Туску о ранних предположениях о связях Трампа с Россией.

Премьер Польши на это ответил, что Трамп является «более пророссийским, чем Байден», и добавил, что «такого рода предложений я никогда не делал».

Напомним, что в Кремле и в Белом доме уже неоднократно опровергали подобные заявления.

После мероприятия с Рутке связался представитель канцелярии премьер-министра сообщил ей, что она больше не будет приглашена на пресс-конференции главы правительства. Об этом она написала в своей соцсети Х. При этом в канцелярии премьера опровергли данное заявление корреспондента.

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