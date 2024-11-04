Стало известно, что ждет забросавших грязью короля Испании жителей

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Король Испании Филипп VI призвал понять гнев пострадавших от наводнения жителей, которые забросали его свиту камнями и грязью. Об этом он заявил во время выступления на заседании объединенного оперативно-координационного центра, запись которого опубликовали в соцсети Х. По его словам, государство должно дать этим людям надежду и разобраться с последствиями чрезвычайной ситуации.
«Мы должны дать этим людям надежду, решить чрезвычайную ситуацию, но также гарантировать им, что государство присутствует во всей своей полноте. <…> Нужно понять злость и отчаяние многих людей из-за того, насколько плохо им пришлось», — объявил монарх.Ранее сообщалось, что глава государства вместе с председателем правительства Педро Санчесом и главой кабмина автономного сообщества Валенсия Карлосом Масоном посетил пострадавшие от наводнения регионы Испании. Однако далеко не все жители приняли их мирно. В населенном пункте Пайпорта свиту встретили с криками «Убийцы!», а также попытались забросать их грязью.
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Данил Пономарев