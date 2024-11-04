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Стало известно, что ждет забросавших грязью короля Испании жителей

Король Испании Филипп VI призвал понять гнев жителей, забросавших его грязью
Фото: iStock/Wirestock

Фото: iStock/Wirestock

Король Испании Филипп VI призвал понять гнев пострадавших от наводнения жителей, которые забросали его свиту камнями и грязью. Об этом он заявил во время выступления на заседании объединенного оперативно-координационного центра, запись которого опубликовали в соцсети Х. По его словам, государство должно дать этим людям надежду и разобраться с последствиями чрезвычайной ситуации.


«Мы должны дать этим людям надежду, решить чрезвычайную ситуацию, но также гарантировать им, что государство присутствует во всей своей полноте. <…> Нужно понять злость и отчаяние многих людей из-за того, насколько плохо им пришлось», — объявил монарх.
Ранее сообщалось, что глава государства вместе с председателем правительства Педро Санчесом и главой кабмина автономного сообщества Валенсия Карлосом Масоном посетил пострадавшие от наводнения регионы Испании. Однако далеко не все жители приняли их мирно. В населенном пункте Пайпорта свиту встретили с криками «Убийцы!», а также попытались забросать их грязью.

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Пелоси: при внезапной смерти Трампа президентом США может стать Вэнс
04 ноября 2024, 03:28

Дональд Трамп (фото: сайт Дональда Трампа)

Люди, голосующие за кандидата в президенты США Дональда Трампа, должны понимать, что таким образом голосуют и за Джей-Ди Вэнса, которого тот назначил своим вице-президентом, и что он может занять место главы Белого дома в случае внезапной смерти Трампа. Об этом заявила демократ, бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в эфире телеканала MSNBC. По ее словам, Трамп не протянет четыре года на посту президента из-за якобы ухудшения умственной деятельности.
«Люди, которые хотят за него проголосовать, должны знать, что он не протянет четыре года на посту президента из-за ухудшения мозговой деятельности <…>. Они могут голосовать за президента Вэнса, что будет ужасной вещью для нашей страны», — заявила она.
84-летняя Пелоси также добавила, что 78-летний Трамп ведет себя провокационно из-за ухудшения его умственных способностей.

Ранее Трамп назвал ошибкой свой уход из Белого дома после поражения на выборах в 2020 году, которые он до сих пор считает сфальсифицированными. По его словам, Штаты имели самую безопасную границу в день, когда он покинул администрацию.

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#уход
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#трамп
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Трамп назвал ошибкой свой уход из Белого дома после поражения на выборах в 2020
04 ноября 2024, 02:45

Дональд Трамп (фото: сайт офиса Дональда Трампа)

Бывший глава государства и нынешний кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал ошибкой свой уход из Белого дома после поражения на выборах в 2020 году, которое он до сих пор считает сфальсифицированным. Об это он заявил на выступлении в штате Пенсильвания. По его словам, Штаты имели самую безопасную границу в день, когда он покинул администрацию.
«У нас была самая безопасная граница за всю историю страны в день, когда я ушел. Я не должен был уходить. Честно говоря, <…> мы так хорошо справлялись, у нас было все великолепно. А теперь на каждом избирательном участке стоят сотни юристов», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что телеканал NBC провел заключительный общенациональный опрос перед президентскими выборами в США, результаты которого показали равенство в поддержке кандидатов. Согласно результатам, Харрис поддерживают чаще всего за ее позицию о праве на аборты, а Трампа за намеченный им политический курс и экономические предложения.

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#опрос
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#страны
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Санду заявила о своей победе на выборах в Молдавии
Санду заявила о победе на выборах в Молдавии после обработки 98% протоколов
04 ноября 2024, 02:11

Майя Санду (фото: РИА Новости/Родион Прока)

Действующий президент Майя Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х. По данным ЦИК после обработки 97% протоколов, у Санду — 53,53% голосов, у Стояногло - 46,47%.
«Молдавия, сегодня ты одержала победу. Вместе мы продемонстрировали силу нашего единства, демократии и приверженности достойному будущему. Спасибо вам, дорогие молдаване», — написала она.
Исходя из сведений ЦИК, стоит отметить, что на территории Молдавии, без учета данных с зарубежных участков, победил ее оппонент Александр Стояногло, который выступает за восстановление отношений Кишинева с Москвой. Однако благодаря голосам с избирительных участков за границей, которые преимущественно открывались на Западе, Санду удалось обойти оппозиционера.

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#цик
#молдавия
#выборы
#президент
#избиратели
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Во Франции жестко ответили на жалобы Зеленского
Филиппо призвал прекратить поставки оружия Украине после критики от Зеленского
04 ноября 2024, 01:29

Фото: iStock/SimonLukas

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал немедленно прекратить поставки оружия Украине после заявления Владимира Зеленского о том, что НАТО недостаточно помогает Киеву. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х. По его словам, реакция Зеленского недопустима в свете предоставления вооружений на десятки миллиардов евро.
«Теперь Зеленский называет своих «союзников» из НАТО «ничтожествами», обвиняя их в том, что они ничего не делают. И это после того, как альянс предоставил ему тонны оружия на десятки миллиардов евро. <…> Довольно, это продолжается уже слишком долго. Не дадим Зеленскому больше ни одного цента, ни единого орудия», — заявил Филиппо.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что западный мир находится на пороге больших перемен, которые могут помочь прекратить конфликт на Украине. По его словам, сейчас все зависит от США и России, подчеркнув, что сам украинский конфликт — это угроза для всей Европы.

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#евро
#конфликт
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#мир
#нато
#зеленский
#франция
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Санду обходит Стояногло с отрывом 0,24% голосов после обработки 92% протоколов
04 ноября 2024, 00:55

Фото: iStock/NatanaelGinting

Действующий президент Молдавии Майя Санду обходит оппозиционера Александра Стояногло с отрывом в 0,24% голосов. Такие сведения публикует Центральная избирательная комиссия после обработки 92% протоколов. У Санду, как отмечается, результат 50,12%, у Стояногло — 49,88%.
Ранее молдавская ЦИК после обработки 90% протоколов сообщала, что лидирует Стояногло с результатом 51,81% голосов. При этом отмечалось, что на участках за рубежом данные о голосовании сильно отличаются — по итогам обработки 6% протоколов Санду вышла вперед с 62% голосов, у Стояногло 37%.

Напомним, в Молдавии проходят президентские выборы, сегодня — их второй тур. Граждане выбирали между двух кандидатов — действующего президента Майи Санду и бывшего генпрокурора, представителя оппозиции Александра Стояногло.

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#выборы
#цик
#данные
#молдавия
#президент
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Оппозиционер Стояногло лидирует на выборах президента Молдавии с 51,81% голосов
04 ноября 2024, 00:13

Александр Стояногло (фото: РИА Новости/Родион Прока)

Кандидат от оппозиции Александр Стояногло лидирует на выборах президента в Молдавии с результатом 51,81% голосов. Об этом сообщает молдавская ЦИК после обработки 90% протоколов. Действующий президент Майя Санду, согласно данным, набирает 49,19%.
Центральный избирком также отмечает, что за рубежом итоги голосования сильно отличаются — по итогам обработки 6% протоколов Санду вышла вперед с 62% голосов, у Стояногло 37%.

Напомним, в Молдавии проходят президентские выборы, сегодня — их второй тур. Граждане выбирали между двух кандидатов — действующего президента Майи Санду и бывшего генпрокурора, представителя оппозиции Александра Стояногло.

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#избирком
#молдавия
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В Молдавии закрылись избирательные участки
В Молдавии закрылись избирательные участки второго тура выборов президента
03 ноября 2024, 23:56

Фото: iStock/Serhej Calka

В Молдавии закрылись избирательные участки для голосования в рамках второго тура выборов президента страны. Об этом сообщает РИА Новости. Явка, по информации ЦИК, составила 54,07%.
Ведомство отмечает, что по данным к завершению голосования в 21:00 избирательные участки всего посетили порядка 1,7 млн граждан, что выше результатов первого тура, где явка составила 51,67%.

В молдавской полиции заявили, что за сегодня, 3 ноября, зафиксировали 191 нарушение — фотосъемку бюллетеней, агитацию, подкуп избирателей, подвоз избирателей, демонстрации и повреждение бюллетеней.

Напомним, в Молдавии проходят президентские выборы, сегодня — их второй тур. Граждане выбирали между двух кандидатов — действующего президента Майи Санду и бывшего генпрокурора, представителя оппозиции Александра Стояногло.

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Люди остаются у молдавского посольства в Москве после закрытия участков
03 ноября 2024, 22:56

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Люди не уходят от молдавского посольства в столице, несмотря на то, что избирательные участки закрываются, пишет РИА Новости, ссылаясь на корреспондента.
«Долой Майю Санду!» — скандирует электорат.
Полицейские оттесняют избирателей от входа в здание. Молдавский ЦИК настаивал открыть пять участков в РФ: двух в Москве, в Питере, Ярославле и Сургуте. В итоге открыли только два в столице по соображениям безопасности.

Два основных кандидата в президенты Молдавии — это Майя Санду, которая выступает за антироссийские санкции, поддерживая Запад и Александр Стояногло, которого убрал режим Санду с поста генпрокурора Молдавии. Он выступает за поддержание отношений с РФ, видя в ней важного для экономики молдавской республики партнера.

В первом туре победила Санду, набрав свыше 42% голосов.

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ЦАХАЛ заявила об уничтожении важного боевика «Хезболлах»
03 ноября 2024, 22:36

Фото: istockphoto/N Rotteveel

Об уничтожении боевика военно-воздушного подразделения шиитской группировки «Хезболлах» Али Бараката заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Известно, что Баракат участвовал при планировании и проведении ударов по Израилю с помощью дронов.
«ЦАХАЛ провел разведывательный удар для уничтожения Али Бараката, террориста из военно-воздушного подразделения «Хезболлах». Али Баракат был важным источником знаний для подразделения, потратив более десяти лет на планирование и проведение атак БПЛА на Израиль», — сказано в публикации израильских военных в Telegram-канале.
По информации ЦАХАЛ, боевик принимал участие в разработке дронов и крылатых ракет для «Хезболлах».

Израиль начал операцию «Железные мечи» в октябре прошлого года в ответ на нападение группировки ХАМАС.

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