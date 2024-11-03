Свиту короля Испании забросали грязью во время посещения зоны наводнения

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Короля Испании Филиппа VI и его свиту забросали грязью во время посещения пострадавших от наводнения восточных районов страны. Об этом сообщает газета АВС.
Отмечается, что глава государства вместе с председателем правительства Педро Санчесом и главой кабмина автономного сообщества Валенсия Карлосом Масоном посетил пострадавшие от наводнения регионы Испании. Однако далеко не все жители приняли их мирно. В населённом пункте Пайпорта свиту встретили с криками «Убийцы!», а также попытались забросать их грязью.
Филипп VI постарался успокоить недовольную толпу и мирно поговорить с жителями, однако они не пошли навстречу, в результате чего визит монарха в населённый пункт был прерван.
Напомним, что в середине этой недели некоторые регионы Испании накрыли сильные дожди. Сильнее всего от наводнений пострадала Валенсия. Правительство Испании объявила трёхдневный траур по погибшим.
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Филипп VI постарался успокоить недовольную толпу и мирно поговорить с жителями, однако они не пошли навстречу, в результате чего визит монарха в населённый пункт был прерван.
Напомним, что в середине этой недели некоторые регионы Испании накрыли сильные дожди. Сильнее всего от наводнений пострадала Валенсия. Правительство Испании объявила трёхдневный траур по погибшим.
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Анастасия Чинкова