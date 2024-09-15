На Западе назвали глупым главу МИД Литвы за высказывание об Украине

Фото: сайт НАТО
Ирландский журналист Чей Боуз резко отреагировал на слова главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о гарантиях безопасности Украине. Боуз в соцсети X назвал дипломата глупым.
«Министр иностранных дел Литвы либо глуп, либо заблуждается. Но, скорее всего, и то, и другое», – написал журналист.
Поводом послужило заявление Ландсбергиса, что Киеву нужны гарантии безопасности, но верить можно только в пятую статью НАТО. Это заявление дипломат сделал на форуме «Ялтинская европейская стратегия».
Статья пять североатлантического договора предписывает рассматривать нападение на одного члена НАТО, как на весь альянс в целом. Коллективная оборона обязывает всех членов НАТО включиться в «поддержание безопасности»
Украине годами обещают членство в НАТО, но пока не приняли. На последней встрече представителей альянса в Киеве 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен снова заверил, что Украину примут в НАТО, но не сейчас. А пока, «чтобы приблизиться к членству, Киеву необходимо принять определенный пакет нужных реформ».
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Лия Мурадьян