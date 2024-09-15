Президент США Джо Байден не разрешит Киеву бить вглубь России, пока экс-президент Украины Владимир Зеленский не предоставит ему так называемый «победный план», информирует издание The Sunday Times.
Согласно предположениям, глава киевского режима, чьи президентские полномочия истекли 20 мая, покажет соответствующую документацию в рамках Генассамблеи ООН в сентябре. Предварительно Зеленский обсудит план с американским руководством.
Владимир Зеленский противоречит сам себе. Периодически он заявляет о возможности переговоров с Россией, но при этом гастролирует по западным союзникам, выпрашивая военную и финансовую помощь.
К слову, в МИД РФ уже отмечали, что комментировать слова Зеленского — контрпродуктивно.
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Владимир Зеленский противоречит сам себе. Периодически он заявляет о возможности переговоров с Россией, но при этом гастролирует по западным союзникам, выпрашивая военную и финансовую помощь.
К слову, в МИД РФ уже отмечали, что комментировать слова Зеленского — контрпродуктивно.
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Никита Кротов