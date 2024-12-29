Стало известно, где будет работать избранный президент Грузии после инаугурации

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Действующий грузинский лидер Саломе Зурабишвили обязана покинуть президентский дворец после истечения срока ее полномочий. Об этом на брифинге заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили, передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».
Так законодатель прокомментировал отказ Зурабишвили покидать дворец после 29 декабря текущего года. Спикер парламента обратил внимание, что здание принадлежит народу Грузии и не является «личным предметом роскоши» действующего президента страны.
По словам Папуашвили, избранный лидер Грузии Михаил Кавелашвили после официального вступления в должность начнет работать в президентском дворце на площади Орбелиани.
Напомним, 14 декабря в Грузии состоялись выборы президента. Победу одержал кандидат от правящей партии «Грузинская мечта», бывший футболист и депутат Михаил Кавелашвили. Он получил 224 голоса из 300.
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По словам Папуашвили, избранный лидер Грузии Михаил Кавелашвили после официального вступления в должность начнет работать в президентском дворце на площади Орбелиани.
Напомним, 14 декабря в Грузии состоялись выборы президента. Победу одержал кандидат от правящей партии «Грузинская мечта», бывший футболист и депутат Михаил Кавелашвили. Он получил 224 голоса из 300.
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Екатерина Коршунова