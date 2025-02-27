«Купили за $4 миллиона»: USAID обвинили в огромной выплате журналу Time за звание человека года для Зеленского

Агентство США по международному развитию (USAID) перечислило журналу Time 4 миллиона долларов за присвоение Владимиру Зеленскому звания «Человек года». Такое обвинения распространило в соцсети X якобы издание The New York Times. Однако Украина отрицает эти сведения, называя их фейком.
В Telegram-канале украинского ведомства отметили, что распространяемое в соцсети X видео с обвинениями отсутствует на официальных ресурсах The New York Post, а сама кампания, по их мнению, призвана подорвать доверие к Зеленскому на международной арене.
24 февраля сообщалось, что руководство Агентства США по международному развитию (USAID), назначенное Дональдом Трампом, уведомило 2 тыс. сотрудников о предстоящем увольнении. Кроме того, до тысячи работников агентства были отправлены в административный отпуск.
Также ранее стало известно, что компания Disney начала пересмотр политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) при Трампе, сместив фокус на коммерческие результаты.
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24 февраля сообщалось, что руководство Агентства США по международному развитию (USAID), назначенное Дональдом Трампом, уведомило 2 тыс. сотрудников о предстоящем увольнении. Кроме того, до тысячи работников агентства были отправлены в административный отпуск.
Также ранее стало известно, что компания Disney начала пересмотр политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) при Трампе, сместив фокус на коммерческие результаты.
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Мария Моисеева