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Самой большой угрозой для Европы сейчас является НАТО. Об этом в соцсети X написал геополитический эксперт и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
Малинен также негативно высказался об интернет-сообществе НАФО, которое было создано якобы для борьбы с российской пропагандой.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что блок Североатлантического альянса продолжает окружать РФ своей инфраструктурой, что, в свою очередь, представляет опасность для страны. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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«НАТО и НАФО — самые большие гибридные угрозы в Европе. Собираетесь ли вы их устранить?» — задался вопросом профессор.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что блок Североатлантического альянса продолжает окружать РФ своей инфраструктурой, что, в свою очередь, представляет опасность для страны. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова