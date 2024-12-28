Стало известно, где создается новая точка напряжения между Россией и Западом

Фото: iStock/oporkka
Запад создает в Балтийском море новую точку напряжения в отношениях с Россией, рассчитывая в перспективе перекрыть в нем судоходство для российских кораблей. Об этом заявил политолог и координатор движения «Русский союз» Алексей Кочетков.
По его мнению, западные страны прорабатывают такой сценарий вопреки тому, что подобные действия нарушают международное право и всегда означали прямое объявление войны.
В то же время финский политолог, доцент экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал политику главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Как сообщают argumenti.ru, эксперт осудил публикацию о прекращении транзита российского газа через территорию Украины.
Бербок призвала ввести новые санкции против России из-за кабелей EstLink 2
Россия выходит из соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе
На Украине высказались об угрозе Словакии прекратить поставки электричества
«Ранее руководство Дании уже делало заявления о том, что Копенгаген планирует не пропускать через свои проливы российские суда. <…> Думаю, что сейчас те силы, которые управляют украинским конфликтом, пытаются создать таким образом «перспективные точки напряжения» с Россией. Одна из таких точек — это Балтийское море», — отметил политолог в беседе с «Петербургским дневником».
В то же время финский политолог, доцент экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал политику главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Как сообщают argumenti.ru, эксперт осудил публикацию о прекращении транзита российского газа через территорию Украины.
«Больше проблем, но подождите. Важнее вести войну с Россией, чем служить европейцам. Правильно, фон дер Ляйен?», — написал ей в ответ Малинен.Читайте также:
Бербок призвала ввести новые санкции против России из-за кабелей EstLink 2
Россия выходит из соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе
На Украине высказались об угрозе Словакии прекратить поставки электричества
Данил Пономарев