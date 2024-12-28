Стало известно, где создается новая точка напряжения между Россией и Западом

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, который страны заключат в январе 2025 года, не станет прорывном в контексте отношений этих двух стран, но зафиксирует имеющийся высокий уровень сотрудничества. Об этом заявил востоковед Никита Смагин.