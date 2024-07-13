Стало известно главное доказательство по делу генерала Попова

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Главным доказательством в деле генерал-майора Олега Попова стал перевод одного миллиона рублей на карту бывшего командующего 58-й армией, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства отметил, что именно эту сумму военное следствие вменяет генерал-майору Попову. Деньги перечислил генерал-лейтенант Олег Цоков.
Адвокат генерала Попова Сергей Буйновский не опроверг эту информацию, а также воздержался от дополнительных комментариев.
Ранее генерал Попов подал просьбу возбудить уголовное дело в отношении адвоката Дмитрия Аграновского из-за его комментариев по делу обсудимого.
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Адвокат генерала Попова Сергей Буйновский не опроверг эту информацию, а также воздержался от дополнительных комментариев.
Ранее генерал Попов подал просьбу возбудить уголовное дело в отношении адвоката Дмитрия Аграновского из-за его комментариев по делу обсудимого.
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Александр Климов