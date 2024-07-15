Стало известно имя человека, погибшего во время стрельбы на митинге Трампа

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Во время покушения на митинге в Пенсильвании пуля, которая предназначалась для Дональда Трампа, попала в 50-летнего мужчину по имени Кори Комператоре.
Он пожертвовал собой, чтобы спасти близких. Об этом рассказал СМИ губернатор Пенсильвании Джош Шапиро.
Шапиро, говоря о погибшем, призвал власти США «снизить накал политических дискуссий и не опускаться до уровня ненавистнической риторики».
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«Мужчина работал пожарным, у него осталось две дочери. По словам Шапиро, Комператоре был глубоко верующим человеком и по воскресеньям посещал церковь. Кроме того, он поддерживал Трампа», — говорится в материале.
Шапиро, говоря о погибшем, призвал власти США «снизить накал политических дискуссий и не опускаться до уровня ненавистнической риторики».
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Мира Полтева