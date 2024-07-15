Подозреваемая в убийстве сына, найденного в чемодане в Перми, признала вину

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Мать мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, полностью признала вину. Об этом сообщили в СК РФ.
Женщине предъявлено обвинение по статье «Убийство малолетнего». Во время очередного допроса она полностью признала свою вину.
Однако мотив преступницы к убийству остается неизвестным. Примечательно, что на первом допросе женщина отказывалась давать признательные показания.
Напомним, 12 июля труп мальчика обнаружили на контейнерной площадке в центре Перми. У ребенка были диагностированы колото-резаные раны и следы удушья. Спустя некоторое время 34-летнюю мать погибшего, которая попала с тем же чемоданом на камеры видеонаблюдения, объявили в розыск.
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Однако мотив преступницы к убийству остается неизвестным. Примечательно, что на первом допросе женщина отказывалась давать признательные показания.
Напомним, 12 июля труп мальчика обнаружили на контейнерной площадке в центре Перми. У ребенка были диагностированы колото-резаные раны и следы удушья. Спустя некоторое время 34-летнюю мать погибшего, которая попала с тем же чемоданом на камеры видеонаблюдения, объявили в розыск.
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Екатерина Коршунова