Неизвестные бросили взрывчатку в здание военкома во Львовской области

Фото: IStock/nndanko
Неизвестные бросили взрывчатку в здание военкомата в городе Буск во Львовской области. Такую информацию озвучило издание «Страна».
Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. В здании военкома выбиты стекла.
Источник уточняет, что население Украины всячески борется с нескончаемыми волнами мобилизации. В июне по всей стране началась серия поджогов машин, находящихся в собственности ВСУ.
Ранее на Украине был дополнен закон о мобилизации. Теперь в армию могу призвать многодетных детей, инвалидов и студентов заочной формы обучения.
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Источник уточняет, что население Украины всячески борется с нескончаемыми волнами мобилизации. В июне по всей стране началась серия поджогов машин, находящихся в собственности ВСУ.
Ранее на Украине был дополнен закон о мобилизации. Теперь в армию могу призвать многодетных детей, инвалидов и студентов заочной формы обучения.
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Олег Дикий